Больше всего вторичного жилья в Самаре предлагают в Промышленном районе

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При проведении мониторинга вторичного рынка жилой недвижимости г. Самара было проанализировано 5674 уникальных предложений, опубликованных в октябре 2017 года на сайте «N1.RU Недвижимость» (https://samara.n1.ru).По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке в г.Самара в ноябре 2017 г. составила 56 740 рублей. При этом средняя цена 1 кв.м. в 1-ком. квартире – 57 745 рублей, 2-ком. квартире – 55164 рубля, 3-ком. квартире – 56 350 рублей.По территориальному делению наибольшее количество предложений приходится на Промышленный район – 20,4%. Меньше всего предложений в Самарском районе – 3,6%. При этом по типу квартир в лидерах кирпичные «улучшенки» - 38,1% от общего количества предложений. Наибольшее количество предложений на вторичном рынке Самары приходится на кирпичные «улучшенки» в Октябрьском районе – 10,1 % от общего числа предложений. Наименьшее – «малосемейки» в Самарском и Ленинском районах – по 0,1 % от общего количества предложений.По количеству комнат больше всего в продаже на вторичном рынке Самары в ноябре 2017 года 1-комнатных квартир в Промышленном районе – 8,1% от общего числа, наименьшее – 3–комнатных квартир в Самарском районе – 1,0 % от общего количества предложений.Максимальная средняя удельная цена предложения 1 кв.м в ноябре 2017 года у 2-комнатных «элиток» в Ленинском районе – 101 707 рублей, минимальная – у 2-комнатных «малосемеек» в Красноглинском районе – 26 329 рублей.