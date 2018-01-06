Более 600 дольщиков проблемных объектов обрели жилье по итогам ноябрьской встречи с главой региона

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В пятницу, 5 января, врио Губернатора Самарской областипровел совещание, посвященное вопросам градостроительства и развития транспортной инфраструктуры, сообщает пресс-служба облправительства. Важной темой повестки стало исполнение протокольных поручений по итогам встречи Главы региона с обманутыми дольщиками, которая состоялась 22 ноября и продолжалась в течение девяти часов. Тогда возможность выступить и напрямую обсудить существующие проблемы получили представители более 50 проблемных долёвок, расположенных на территории области. По ряду объектов Дмитрий Азаров предложил конкретные решения уже в ходе встречи, а итоговый протокол стал своего рода дорожной картой в дальнейшей работе министерства строительства.Глава областного минстроя Александр Баландин доложил об исполнении протокольных получений ноябрьской встречи. По его словам, на сегодняшний день есть значительные подвижки в решении проблем обманутых дольщиков. В декабре 2017-го были сданы в эксплуатацию 4 объекта долевого строительства (все расположены в Самаре - по ул. Советской Армии, 121; ул. Блюхера/Карбышева; Тухачевского, 10; Печерской, 25). Таким образом, в рамках исполнения протокольных поручений врио Губернатора вопрос с жильем был решен для 604 дольщиков. Фактически их число еще больше - ведь зачастую жилья ждали целыми семьями.Системная работа по проблемным объектам не прекращается и в дни январских праздников. Уже до конца месяца еще один долгострой (Самара, ул. Братьев Коростелевых, 64а-66-а) будет сдан, что позволит удовлетворить права еще 70 дольщиков. Этот вопрос также находится на личном контроле врио Губернатора.Дмитрий Азаров подчеркнул необходимость соблюдения дорожных карт по каждому проблемному объекту, расположенному в регионе. В министерстве строительства регулярно проходят встречи с инициативными группами дольщиков. По самым проблемным объектам - как например, коттеджному поселку «Дубрава» - встречи проходят с личным участием врио Губернатора области. Очередная встреча запланирована на начало февраля.Напомним, ранее ключи от квартир получили дольщики еще двух домов (Самара, Заводское шоссе, 57 и Карбышева,1). Всего в 2017 году вопрос с жильем решился для 852 человек.