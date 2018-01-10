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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Бесплатная горка на пл. Куйбышева обошлась Самаре в 1,5 млн рублей

10 января 2018 11:10
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Горожане смогут воспользоваться аттракционом бесплатно вплоть до 1 марта.

В Самаре горка, установленная на пл. Куйбышева, обойдется городскому бюджету в полтора миллиона рублей. Горожане смогут кататься на ней бесплатно. Сначала владелец горки получит 750 тысяч рублей. Соответствующий договор с ним заключило муниципальное агентство по проведению социально значимых культурных мероприятий. Эти средства предназначены на оплату аттракциона с 31 декабря 2017 года по 30 января 2018-го. Выплата еще 750 тысяч рублей коммерсантам предусмотрена на период с 31 января по 28 февраля. Итоговая сумма составит 1,5 миллиона рублей.

Напомним, горка на площади Куйбышева предназначена для катания на тюбингах («ватрушках»). Их организатор аттракциона предоставляет горожанам бесплатно, при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и внесении залога. Кататься с горки на санках или «ледянках» запрещено.

Отметим, изначально катание с горки предполагалось сделать бесплатным только на несколько дней во время новогодних праздников. Но позже мэрия Самары сообщила, что горожане смогут воспользоваться аттракционом бесплатно вплоть до 1 марта, пишет ТРК "Терра".
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