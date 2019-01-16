Бензин продолжит дорожать. Как изменятся цены к февралю
16 января 2019 12:01
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Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что с начала года цены на заправках вертикально интегрированных компаний выросли от 0 до 1,7%. Это вписывается в рамки соглашения между правительством и нефтяниками, которое было подписано осенью. При этом вице-премьер отметил, что с февраля топливо снова станет дорожать в рамках инфляции. Лайф разбирался, насколько повысятся цены на бензин.
Не все компании подписали соглашение о заморозке цен, о котором говорил Дмитрий Козак. Соответственно, на многих независимых АЗС цены на топливо могут вырасти больше, чем на заправках крупных нефтяных компаний. Кстати, сразу же после Нового года автомобилисты заметили серьёзный рост цен на многих заправках. Только за праздники бензин на ряде АЗС подорожал больше, чем на рубль.
— По нашим оценкам, в ряде регионов уже в январе рост цен на бензин превышал "договорную" отметку в 1,7% и находился примерно на уровне 2%, — поясняет главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. — С февраля стоимость бензина будет индексироваться равномерно в рамках среднегодовой инфляции в 4,6%. В свою очередь, мы полагаем, что в феврале инфляция будет идти неравномерно. Из-за этого цены на бензин могут расти значительно быстрее, чем в январе.
Антон Покатович напоминает, что на биржевых торгах топливо в этом году уже дорожало на 5%. По его оценкам, рост цен на бензин в феврале может составить порядка 3–5,5%. Как отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко, для дальнейшего роста цен на бензин причин немало. В частности, НДС с нового года повысился на 2%, соответственно повышение цен на 1,7% лишь частично компенсирует дополнительные траты нефтяников. К тому же с этого года в полтора раза выросли и акцизы на бензин, что тоже должно отразиться на розничных ценах. По мнению Михаила Мащенко, такими темпами за этот год топливо подорожает на 10%.
— Сейчас прогнозируют увеличение цен на топливо в рамках инфляции 4–5%, но на самом деле фактическая инфляция в стране гораздо выше, — считает эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов. — В лучшем случае, в пределах 7–9%. При этом цены на бензин могут абсолютно не коррелировать с инфляцией и расти быстрее. Правительству удалось договориться с вертикально интегрированными нефтяными компаниями о заморозке цен, но это всё носит лишь временный характер. Что касается февраля, то в этом месяце стоит ожидать рост цен на бензин в пределах 2%.
Ещё одна причина, которая может повлиять на топливные цены в феврале, — повышение цен на нефть. С одной стороны, стоимость нефти в последние годы всё меньше и меньше влияет на бензин. По крайней мере, прямой зависимости нет уже давно. С другой стороны, нефтяные компании уже не раз повышали цены на бензин, ссылаясь на подорожание нефти. Ведущий аналитик компании Forex Optimum Иван Капустянский отмечает, что сейчас цены на нефть снова начали медленно восстанавливаться. По его мнению, если этот тренд сохранится, то он может послужить весомой причиной для новой волны роста цен на топливо. В свою очередь, ведущий аналитик ООО "Эксперт плюс" Мария Сальникова не ждёт резкого скачка цен до 31 марта, когда истекает срок договора между правительством и нефтяниками о заморозке цен. По её мнению, в феврале топливный рынок будет относительно спокоен, а бензин, действительно, будет дорожать в рамках инфляции, но недолго, а уже в апреле ситуация может резко измениться.
pixabay.com
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