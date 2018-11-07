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Заявки Самарской области на участие в нацпроекте «Образование» поддержаны конкурсной комиссией Министерства просвещения РФ

7 ноября 2018 09:47
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Заявки Самарской области на участие в нацпроекте «Образование» поддержаны конкурсной комиссией Министерства просвещения РФ
В настоящее время рассмотрение региональных заявок продолжается.

Правительством Самарской области в Министерство просвещения РФ были направлены конкурсные заявки на участие в национальном проекте «Образование». Федеральный центр одобрил финансирование следующих направлений реализации:
«Реализация мероприятий по формированию современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей»;
«Создание ключевых центров развития детей (центры дополнительного образования на базе высшей школы)»;
«Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков»;
«Создание сети ресурсных центров по поддержке добровольчества».

Согласно конкурсной документации, регион получит возможность в период с 2019 по 2021 год:
создать региональный модельный центр дополнительного образования детей на «Самарского дворца детского и юношеского творчества», а также реализовать модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, внедрить навигатор для населения по программам дополнительных общеобразовательных программ;
создать на базе Самарского государственного технического университета «Центр современных компетенций детей»;
оснастить 200 школ, расположенных в малых городах и в сельской местности, каждого из 11 образовательных округов;
создать региональный ресурсный центр поддержки добровольчества.

В настоящее время рассмотрение региональных заявок на участие в приоритетном проекте «Образование» продолжается.
В соответствии с «майским Указом» Президента РФ, в сфере образования предполагается реализовать за шесть лет амбициозные планы, в числе которых – обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, вхождение России в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования. Для этого на уровнях основного и среднего общего образования потребуется внедрить новые методы обучения и воспитания, образовательные технологии, обеспечивающие освоение обучающимися базовых навыков и умений, а кроме того, повысить мотивацию к обучению и вовлеченность учеников в образовательный процесс. Будет повышаться и квалификация педагогов. Как отмечается в подпункте «б» пункта 5 Указа № 204, не менее 50% учителей общеобразовательных организаций должно быть вовлечено в работу национальной системы профессионального роста педагогических работников (планируется создать и такую).
Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся, – еще одна задача, поставленная перед образовательными организациями (в первую очередь, школами). Что же касается профессионального образования, его тоже ожидает модернизация, в том числе за счет введения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ.
Также для образовательных организаций станет актуально внедрение цифровых технологий. Планируется создать современную и безопасную цифровую образовательную среду, обеспечивающую высокое качество и доступность образования всех видов и уровней, сообщает облправительство.

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