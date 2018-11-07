Заявки Самарской области на участие в нацпроекте «Образование» поддержаны конкурсной комиссией Министерства просвещения РФ

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Правительством Самарской области в Министерство просвещения РФ были направлены конкурсные заявки на участие в национальном проекте «Образование». Федеральный центр одобрил финансирование следующих направлений реализации:«Реализация мероприятий по формированию современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей»;«Создание ключевых центров развития детей (центры дополнительного образования на базе высшей школы)»;«Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков»;«Создание сети ресурсных центров по поддержке добровольчества».Согласно конкурсной документации, регион получит возможность в период с 2019 по 2021 год:создать региональный модельный центр дополнительного образования детей на «Самарского дворца детского и юношеского творчества», а также реализовать модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, внедрить навигатор для населения по программам дополнительных общеобразовательных программ;создать на базе Самарского государственного технического университета «Центр современных компетенций детей»;оснастить 200 школ, расположенных в малых городах и в сельской местности, каждого из 11 образовательных округов;создать региональный ресурсный центр поддержки добровольчества.В настоящее время рассмотрение региональных заявок на участие в приоритетном проекте «Образование» продолжается.В соответствии с «майским Указом» Президента РФ, в сфере образования предполагается реализовать за шесть лет амбициозные планы, в числе которых – обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, вхождение России в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования. Для этого на уровнях основного и среднего общего образования потребуется внедрить новые методы обучения и воспитания, образовательные технологии, обеспечивающие освоение обучающимися базовых навыков и умений, а кроме того, повысить мотивацию к обучению и вовлеченность учеников в образовательный процесс. Будет повышаться и квалификация педагогов. Как отмечается в подпункте «б» пункта 5 Указа № 204, не менее 50% учителей общеобразовательных организаций должно быть вовлечено в работу национальной системы профессионального роста педагогических работников (планируется создать и такую).Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся, – еще одна задача, поставленная перед образовательными организациями (в первую очередь, школами). Что же касается профессионального образования, его тоже ожидает модернизация, в том числе за счет введения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ.Также для образовательных организаций станет актуально внедрение цифровых технологий. Планируется создать современную и безопасную цифровую образовательную среду, обеспечивающую высокое качество и доступность образования всех видов и уровней, сообщает облправительство.