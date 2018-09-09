Я нашел ошибку
Главные новости: 
Глава региона Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, а также почетные граждане, представители духовенства и общественных организаций возложили цветы к памятнику.
У памятника основателю Самары воеводе Григорию Засекину собрались жители города
9 сентября с 15:00 в летнем театре.
КВН-марафон в Струковском саду
Виктор Сойфер: "Сходил на выборы — имеешь право оценивать работу исполнительной власти"
Смертельное ДТП в Самарской области: погибли два пассажира легковушки
Смертельное ДТП в Самарской области: погибли два пассажира легковушки
Явка на выборах в Самарской области на 12:00 превысила 20% На участках, где были сбои в работе КОИБов, все неисправности были устранены.
Явка на выборах в Самарской области на 12:00 превысила 20%
Константин Титов:
Константин Титов: "Во время избирательной кампании была создана конкурентная среда"
В самарском ТЦ «Амбар» открыли храм в честь иконы Божьей Матери
В самарском ТЦ «Амбар» открыли храм в честь иконы Божьей Матери
Явка на 10:00 на выборах главы Самарской области составила 7,62%
Явка на 10:00 на выборах главы Самарской области составила 7,62%
сегодня  Воскресенье, 9 сентября, 15:18
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +26 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 09/09:
USD 69.03
0.78
EUR 80.36
0.99
Искать
Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Завод по производству сыра построят в Тольятти

9 сентября 2018 09:46
145
Завод по производству сыра построят в Тольятти
Подписан инвестиционный меморандум между Правительством Самарской области, Администрацией г.о. Тольятти и ОАО Московский завод плавленых сыров «КАРАТ».

В мае 2018 года планы по реализации данного инвестиционного проекта инвестор объявил на заседании рабочей группы по инвестиционным проектам, где были полностью поддержаны участниками совещания. Уже 27 июня 2018 года в рамках заседания совета по улучшению инвестиционного климата в Самарской области, проходившего в Правительстве региона под председательством врио Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, было принято решение о заключении инвестиционного меморандума.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 12.07.2017 №441, одной из приоритетных задач является развитие новых кластеров и секторов экономики. ОАО «КАРАТ» в силу своей специализации будет способствовать развитию сельскохозяйственной отрасли и пищевой промышленности Самарской области, т.к. планируемый к строительству завод предназначен для приёмки и первичной переработки молока, производства творожных, полутвердых, мягких, рассольных сыров, творога зернёного из экологически чистых продуктов.

В ходе подписания инвестиционного меморандума и.о. министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Михаил Жданов подчеркнул, что реализация данного проекта обеспечит повышение темпов развития молочного животноводства в регионе: новый завод станет крупным потребителем молока в качестве сырья для переработки (до 600 тонн в сутки), что позволит производителям молока развивать своё производство, имея стабильный сбыт для своей продукции. Кроме того, городской округ Тольятти является моногородом с градообразующим автомобильным производством, развитие же пищевой промышленности будет способствовать диверсификации производства и повышению устойчивости экономики региона к возможным кризисным явлениям.

Проект находится на сопровождении Агентства по привлечению инвестиций Самарской области.

Дополнительно стоит отметить, что в рамках реализации проекта в экономику региона будет проинвестировано более 4 млрд. рублей, а также создано свыше 400 новых рабочих мест, сообщает МЭРИТ региона.


Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
9 сентября 2018  09:46
Завод по производству сыра построят в Тольятти
Завод по производству сыра построят в Тольятти
Подписан инвестиционный меморандум между Правительством Самарской области, Администрацией г.о. Тольятти и ОАО Московский завод плавленых сыров «КАРАТ». Экономика региона
144
7 сентября 2018  14:39
Компания
Компания "Транснефть-Приволга" отмечает юбилей - 65 лет
Компания "Транснефть-Приволга" занимает ключевое место в цепочке нефтедобычи - поставки товарной нефти на заводы РФ и стран зарубежья.  Экономика региона
267
7 сентября 2018  13:00
В областной столице начал работу
В областной столице начал работу "Агропарк Самара"
Комплекс сможет обеспечить до 12 тыс. тонн единовременного хранения. Экономика региона
535
Весь список
Финансы и Банки
7 сентября 2018  15:52
ТОП-5 самых популярных телемедицинских специальностей по версии Сбербанка
ТОП-5 самых популярных телемедицинских специальностей по версии Сбербанка
  Финансы и Банки
230
6 сентября 2018  11:40
Бухгалтерия со Сбербанком — это просто! Развивать бизнес и не тратить время на рутину помогут бухгалтерские сервисы.
Бухгалтерия со Сбербанком — это просто!
Развивать бизнес и не тратить время на рутину помогут бухгалтерские сервисы. Финансы и Банки
201
5 сентября 2018  20:17
Если бенефициар «СПЗ-групп» не сорвет график погашения долга.
Банк «Солидарность» готов простить владельцу нескольких заводов Александру Швидаку долг в 275 млн рублей
 Если бенефициар «СПЗ-групп» не сорвет график погашения долга. Финансы и Банки
315
Весь список
Строительство
6 сентября 2018  12:58
Сергей Андреев:
Сергей Андреев: "Мост через Волгу должен решить проблемы с трафиком через плотину Волжской ГЭС"
Гендиректор АО "Особая экономическая зона Тольятти" считает, что это новая транспортная нить для области. Строительство
232
1 сентября 2018  21:22
В Шигонском районе открылась долгожданная школа
В Шигонском районе открылась долгожданная школа
  Строительство
690
1 сентября 2018  21:11
В Нефтегорске открылся современный ФСК "Факел"
В Нефтегорске открылся современный ФСК "Факел"
  Строительство
653
Весь список

Новости

Как выбрать горизонтально-фрезерный станок
02.08.2018
Как выбрать горизонтально-фрезерный станок
С помощью обрабатывающих горизонтально-фрезерных станков с программируемым...
02.08.2018
Какую лебедку выбрать: цепную или червячную?
 Ручные лебедки стали неотъемлемой частью выполнения многих процессов на...
Пескобетон М300 - особенности и преимущества
29.07.2018
Пескобетон М300 - особенности и преимущества
 На строительном рынке появляется все больше новых и современных...
Все новости →
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
574
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1840
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
1771
Весь список
Бизнес
5 сентября 2018  19:29
Волжскую металлургическую компанию, ещё недавно имевшую миллиардные обороты, банкротят
Волжскую металлургическую компанию, ещё недавно имевшую миллиардные обороты, банкротят
  Бизнес
253
5 сентября 2018  15:26
Виктор Сурков потребовал у компании «Медиа-Маркт» почти 5 млн арендной платы за прошлые годы
Виктор Сурков потребовал у компании «Медиа-Маркт» почти 5 млн арендной платы за прошлые годы
  Бизнес
275
4 сентября 2018  15:21
РЖД планируют создать объединенный Южный вокзал на базе Павелецкого, переключив на него все «южные» поезда с Рязанского и Курского направлений.
РЖД создадут в Москве объединенный Южный вокзал
РЖД планируют создать объединенный Южный вокзал на базе Павелецкого, переключив на него все «южные» поезда с Рязанского и Курского направлений.  Бизнес
261
Весь список


Новости компаний
8 сентября 2018  23:00
Компания полагает, что изменения могут коснуться цен на Apple Watch, наушники AirPods, компьютер Mac mini, аксессуары, зарядки. iPhone в этом списке нет.
Apple предупредила, что пошлины Трампа ударят по ценам на "умные часы" и Mac
Компания полагает, что изменения могут коснуться цен на Apple Watch, наушники AirPods, компьютер Mac mini, аксессуары, зарядки. iPhone в этом списке нет.  Новости компаний
510
8 сентября 2018  22:24
Шведский производитель товаров для дома в настоящий момент работает над системой умных жалюзи.
IKEA выпустит умные жалюзи
Шведский производитель товаров для дома в настоящий момент работает над системой умных жалюзи.  Новости компаний
565
5 сентября 2018  14:00
Столица покоряется талантливым! Представители Сызранского НПЗ отличились в финале корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды»
Столица покоряется талантливым!
.Представители Сызранского НПЗ отличились в финале корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды». Новости компаний
261
4 сентября 2018  13:22
Около 400 миллионов должны контрагенты филиалу «Самарские РС» за услуги по передаче электроэнергии
Около 400 миллионов должны контрагенты филиалу «Самарские РС» за услуги по передаче электроэнергии
Сумма сопоставима примерно со стоимостью 1,5 ремонтных программ.  Новости компаний
205
Весь список
IT и Коммуникации
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
515
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
387
27 апреля 2018  19:42
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
 Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
375
Весь список
Транспорт
6 сентября 2018  11:48
Движение транспорта в связи с проведением в Самаре Фестиваля студентов ограничат Горожан просят заранее планировать маршрут следования.
Движение транспорта в связи с проведением в Самаре Фестиваля студентов ограничат
Горожан просят заранее планировать маршрут следования. Транспорт
207
6 сентября 2018  11:23
В Самаре временно ограничено движения транспорта по улице Рабочая Там ведутся работы.
В Самаре временно ограничено движения транспорта по улице Рабочая
Там ведутся работы. Транспорт
228
5 сентября 2018  13:10
На трассе М-5 в Самарской области появятся светофоры с кнопкой вызова Их расположат в районе населенных пунктов.
На трассе М-5 в Самарской области появятся светофоры с кнопкой вызова
 Их расположат в районе населенных пунктов. Транспорт
308
4 сентября 2018  15:37
Под особым контролем – маршруты, обеспечивающие пассажироперевозки в отдаленные районы – Красноглинский и Куйбышевский.
В Самаре принимаются дополнительные меры по улучшению транспортного обслуживания населения
Под особым контролем – маршруты, обеспечивающие пассажироперевозки в отдаленные районы – Красноглинский и Куйбышевский.  Транспорт
284
Весь список


Видео
9 сентября 2018  10:53
"Крылья Советов" поздравили Самару с Днем города
Городу исполняется 432 года.
Социум
146
5 сентября 2018  12:02
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка.
В стране
328
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
486
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
927
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
1661
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1113
Весь список

Фоторепортажи
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
496
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1421
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1012
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1095
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
1064
11 августа 2018  17:06
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта.
Спорт в регионе
804
Весь список

Мероприятия
КВН-марафон в Струковском саду
В честь Дня города 9 сентября на набережной Самары весь день пройдут концерты
Всё готово к началу Фестиваля студентов в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Сентябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда