Завод по производству сыра построят в Тольятти
9 сентября 2018 09:46
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В мае 2018 года планы по реализации данного инвестиционного проекта инвестор объявил на заседании рабочей группы по инвестиционным проектам, где были полностью поддержаны участниками совещания. Уже 27 июня 2018 года в рамках заседания совета по улучшению инвестиционного климата в Самарской области, проходившего в Правительстве региона под председательством врио Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, было принято решение о заключении инвестиционного меморандума.
Согласно Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 12.07.2017 №441, одной из приоритетных задач является развитие новых кластеров и секторов экономики. ОАО «КАРАТ» в силу своей специализации будет способствовать развитию сельскохозяйственной отрасли и пищевой промышленности Самарской области, т.к. планируемый к строительству завод предназначен для приёмки и первичной переработки молока, производства творожных, полутвердых, мягких, рассольных сыров, творога зернёного из экологически чистых продуктов.
В ходе подписания инвестиционного меморандума и.о. министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Михаил Жданов подчеркнул, что реализация данного проекта обеспечит повышение темпов развития молочного животноводства в регионе: новый завод станет крупным потребителем молока в качестве сырья для переработки (до 600 тонн в сутки), что позволит производителям молока развивать своё производство, имея стабильный сбыт для своей продукции. Кроме того, городской округ Тольятти является моногородом с градообразующим автомобильным производством, развитие же пищевой промышленности будет способствовать диверсификации производства и повышению устойчивости экономики региона к возможным кризисным явлениям.
Проект находится на сопровождении Агентства по привлечению инвестиций Самарской области.
Дополнительно стоит отметить, что в рамках реализации проекта в экономику региона будет проинвестировано более 4 млрд. рублей, а также создано свыше 400 новых рабочих мест, сообщает МЭРИТ региона.
Фото pixabay.com
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