Зарплата жителей Самары на 8% ниже, чем в среднем по крупным городам России
13 сентября 2018 12:43
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Аналитики «Avito Работа» изучили рынок труда в Самаре и выяснили, что зарплата жителей города на 8% ниже, чем в среднем по крупным городам России. Больше всего востребованы сотрудники в продажах – на эту сферу приходится 20% вакансий самарских работодателей.
По данным Avito, Самара заняла 9-е место по величине средней зарплаты среди крупных российских городов. Жители города зарабатывают в среднем 34 737 рублей в месяц, что составляет больше половины – 56% – московской (61 640 рублей в месяц). Самарская зарплата на 8% ниже среднего уровня оплаты труда по городам России (37 900 рублей).
Средняя зарплата в городах Самарской области ниже, чем в областном центре: например, в Тольятти она составляет 28 320 рублей, а в Новокуйбышевске – 28 856 рублей. В наиболее востребованных у работодателей сферах в Самаре средние зарплаты выше, чем в области.
В строительстве, автомобильном бизнесе, транспорте, страховании и юриспруденции компании предлагают потенциальным работникам зарплату, превышающую их ожидания.
В шести профессиональных сферах зарплатные ожидания потенциальных работников – напротив – превышают зарплатные предложения в вакансиях.
В целом, как отмечают эксперты Avito, рынок труда в Самаре сбалансирован: в большинстве сфер зарплатные предложения работодателей и ожидания соискателей совпадают.
По данным «Avito Работа», чаще всего работу в Самарском регионе ищут студенты и соискатели без опыта. На втором месте в рейтинге наиболее востребованных сфер деятельности среди соискателей – строительство, на третьем – транспорт и логистика. Также в пятерку лидеров входят продажи и производство. Затем идет автомобильный бизнес, административная работа, бухгалтерия и финансы, туризм и ресторанный бизнес, а также охрана и безопасность.
Примечательно, что самые популярные сферы у соискателей совпадают с наиболее востребованными у работодателей, что повышает шансы на трудоустройство. На первом месте – продажи: каждая пятая вакансия на «Avito Работа» в Самарской области размещена именно в этой сфере.
Фото pixabay.com
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