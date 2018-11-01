За девять месяцев в Самарском регионе было введено в эксплуатацию 1 015 тыс. кв.м. общей площади жилых домов

133

Самарский областной Фонд жилья и ипотеки подготовил аналитическую записку «Основные показатели строительной отрасли Самарской области и ее позиционирование в составе Приволжского Федерального округа» за период январь-сентябрь 2018 года.По численности населения на 1 января 2018 г. Самарская область находится на 4-м месте после Республики Башкортостан, Республики Татарстан и Нижегородской области. На 01 января 2018 года на территории Самарской области проживало 3 193 514 человек (10,81 % от общей численности на территории ПФО).За девять месяцев 2018 года в регионе было введено в эксплуатацию 1 015 тыс. кв.м. общей площади жилых домов, что составляет 10,62% от суммарного объема ввода по Приволжскому федеральному округу в целом.По объему ввода за указанный период Самарская область стабильно находится в тройке лидеров наряду с Республикой Татарстан (1 727,19 тыс.кв.м общей площади жилых домов или 18,07% от общего объема ввода по ПФО) и Республикой Башкортостан (1396,28 тыс.кв.м общей площади жилых домов или 14,61 % от общего объема ввода по ПФО).В период с января по сентябрь 2018 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года в Самарской области введено на 94,6 тыс. квадратных метров жилья больше. Это, по-прежнему, лучший показатель в ПФО.