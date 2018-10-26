За 9 месяцев расходы Самарского областного бюджета исполнены на 86,1%

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Мероприятие состоится 27 октября в 11:00 на площади Куйбышева.
ГИБДД Самары приглашает прекрасную половину автолюбителей принять участие в конкурсе «Автоледи 2018»
Чувашский кадетский корпус открылся совсем недавно, 1 сентября 2018 года, и стал шестым учебным заведением подобного типа, построенным в рамках проекта «КаДетство».
Игорь Комаров посетил Чувашский кадетский корпус
После торжественного митинга состоится возложение цветов к скульптурной композиции «Спас», а также пройдет поминальная панихида.
В самарском парке Гагарина состоится мероприятие, посвященное Дню памяти жертв политических репрессий
Самарская область стала одним из 15 победителей Всероссийского конкурса по поддержке и формированию центров «серебряного» волонтёрства в субъектах Российской Федерации.
В Самарской области откроется центр «серебряных» волонтеров
Кроме того, на данном участке с 08:00 до 17:00 27 октября 2018 года и 31 октября 2018 года будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств.
В Самаре временно ограничат движение транспорта по проезжей части дублера проспекта Ленина
Офлайн-акция пройдет в формате фото-флэшмоба.
27 октября жители СО поддержат великого соотечественника участием во всероссийской акции «Великие имена России»
Участники разобьются по направлениям: текст, фото, видео, координатор или арт-перфоманс, и в течение трех дней будут реализовывать медиапродукты на основе информации, полученной в ходе экскурсионной программы.
В Самаре пройдет Всероссийский форум по промышленному туризму «Ночи над Волгой»
Основной проблемой в решении расстаться было нежелание ранить чувства другого. Это укрепило мнение психологов о том, что людям свойственно стараться безвозмездно приносить пользу другим людям.
Психологи выяснили, почему трудно разорвать несчастливые отношения
сегодня  Пятница, 26 октября, 17:40
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +7 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 26/10:
USD 65.75
0.12
EUR 74.99
-0.09
Искать
Новости /  Экономика /  Экономика региона  

За 9 месяцев расходы Самарского областного бюджета исполнены на 86,1%

26 октября 2018 13:32
114
За 9 месяцев расходы Самарского областного бюджета исполнены на 86,1% Такая информация прозвучала на заседании областного кабмина.
Такая информация прозвучала на заседании областного кабмина.

В Самарской области по итогам 9 месяцев текущего года общий объем поступлений доходов областного бюджета составил 109,9 млрд рублей, что на 4,8 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Налоговых и неналоговых доходов поступило 100,7 млрд рублей или 105,7% к плановым расчетам на 9 месяцев 2018 года.

Расходы областного бюджета за указанный период исполнены в сумме 98,1 млрд рублей или 86,1% от плановых назначений.
По сравнению с аналогичным периодом 2017 года общий объем произведенных расходов на 9 месяцев 2018 года увеличился на 3,8 млрд рублей или на 4,1%.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
26 октября 2018  13:47
Бюджет территориального фонда ОМС Самарской области будет бездефицитным в ближайшие три года
Бюджет территориального фонда ОМС Самарской области будет бездефицитным в ближайшие три года
Финансироваться областные организации обязательного медицинского страхования будут исходя из численности застрахованного населения региона. Экономика региона
106
26 октября 2018  13:32
За 9 месяцев расходы Самарского областного бюджета исполнены на 86,1% Такая информация прозвучала на заседании областного кабмина.
За 9 месяцев расходы Самарского областного бюджета исполнены на 86,1%
Такая информация прозвучала на заседании областного кабмина. Экономика региона
113
26 октября 2018  09:57
Новокуйбышевск и Самара включены в рабочий список пилотных городов, где будут развивать технологии «Умный город»
Новокуйбышевск и Самара включены в рабочий список пилотных городов, где будут развивать технологии «Умный город»
Ранее в список вошел Тольятти. Экономика региона
472
Весь список
Финансы и Банки
26 октября 2018  09:40
Участникам «Спасибо от Сбербанка» откроются новые возможности обмена бонусов СПАСИБО
Участникам «Спасибо от Сбербанка» откроются новые возможности обмена бонусов СПАСИБО
Участники, достигшие максимального уровня могут обменивать бонусы на рубли. Финансы и Банки
156
25 октября 2018  09:28
Сбербанк представил интернет-банк для бизнеса в формате соцсети
Сбербанк представил интернет-банк для бизнеса в формате соцсети
Опция бесплатна и доступна большинству пользователей по умолчанию, подключить её можно самостоятельно. Финансы и Банки
188
24 октября 2018  10:02
Сбербанк и Яндекс.Касса запустили сервис моментальных онлайн-платежей для предпринимателей
Сбербанк и Яндекс.Касса запустили сервис моментальных онлайн-платежей для предпринимателей
«В2В-платежи» – удобный инструмент приёма платежей от бизнеса для интернет-магазинов и поставщиков услуг. Финансы и Банки
171
Весь список
Строительство
25 октября 2018  21:37
Компания стала победителем торгов на право капитального ремонта культурно-досугового центра «Октябрьский».
Всего месяц дали «Интеко» на капитальный ремонт четырехэтажного здания
Компания стала победителем торгов на право капитального ремонта культурно-досугового центра «Октябрьский».  Строительство
220
24 октября 2018  12:54
Дмитрий Азаров провел встречу с дольщиками четырех проблемных объектов
Дмитрий Азаров провел встречу с дольщиками четырех проблемных объектов
Из регионального бюджета дополнительно выделено 53,2 миллиона рублей на завершение строительства проблемных объектов. Строительство
205
23 октября 2018  09:48
В 2019 году в Самаре планируется начать строить магистраль Центральную Начаты торги для сноса домов на месте будущей дороги.
В 2019 году в Самаре планируется начать строить магистраль Центральную
Начаты торги для сноса домов на месте будущей дороги. Строительство
270
Весь список
Материалы и технологии
24 октября 2018  19:11
Пожарные резервуары - помощь для локализации пожаров
Пожарные резервуары - помощь для локализации пожаров
 Для того чтобы хранить жидкости, используемые при локализации пожаров, надежными помощниками станут пожарные резервуары.  Материалы и технологии
65
6 октября 2018  09:34
Различные цвета отражателя света – как использовать и в каких случаях
Различные цвета отражателя света – как использовать и в каких случаях
 Когда профессиональный фотограф сталкивается с ярким солнечным светом, то использует в этом случае светоотражатель или лайт-диск. Компактные отражатели без... Материалы и технологии
242
26 сентября 2018  18:37
Почему выбирают квартиры в новостройках Рязани
Почему выбирают квартиры в новостройках Рязани
 Для тех, кто решил приобрести квартиру в Рязани, стоит обратить внимание на жилье в новостройках. Вы сможете  посмотреть  все новостройки Рязани -... Материалы и технологии
167
Весь список
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
734
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1986
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
1903
Весь список
Бизнес
23 октября 2018  04:29
Работа в Китае: особенности сотрудничества с рекрутерами
Работа в Китае: особенности сотрудничества с рекрутерами
 Работа в Китае – один из лучших шансов заработать хорошие деньги, получить огромный опыт и найти отличную работу в комфортных условиях.  Бизнес
61
22 октября 2018  11:10
Программа «Ты – предприниматель» запускает новую площадку для обучения молодых бизнесменов Самарского региона
Программа «Ты – предприниматель» запускает новую площадку для обучения молодых бизнесменов Самарского региона
Заявки на обучение можно подать до 3 ноября. Бизнес
183
16 октября 2018  15:34
Его оператором станет сеть «Синема Парк».
В самарском ТЦ «Парк Хаус» может возобновить работу мультиплекс
Его оператором станет сеть «Синема Парк».  Бизнес
321
Весь список


Новости компаний
26 октября 2018  10:41
В Самаре встретились крупнейшие представители нефтехимической отрасли
В Самаре встретились крупнейшие представители нефтехимической отрасли
В "Экспо-Волга" завершилась XII международная специализированная выставка «Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия». Новости компаний
165
25 октября 2018  23:56
Нейросети проанализируют составы и запахи духов и на их основе составят ранее не встречавшиеся комбинации ароматов.
Искусственный интеллект создаст новые ароматы духов
Нейросети проанализируют составы и запахи духов и на их основе составят ранее не встречавшиеся комбинации ароматов.  Новости компаний
209
25 октября 2018  23:24
Qualcomm продолжает развивать технологию быстрой зарядки устройств.
Представлена самая быстрая в мире зарядка для смартфонов
Qualcomm продолжает развивать технологию быстрой зарядки устройств.   Новости компаний
248
25 октября 2018  11:32
Активы тверского салона «АвтоВАза» пустят с молотка
Активы тверского салона «АвтоВАза» пустят с молотка
Начальная цена лота на аукционе составила 65,4 млн рублей. Новости компаний
204
Весь список
IT и Коммуникации
20 октября 2018  16:10
Как выбрать материнскую плату
Как выбрать материнскую плату
 Для офисного или домашнего, а может быт, игрового компьютера важно грамотно подойти к выбору материнской платы.  IT и Коммуникации
68
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
654
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
510
Весь список
Транспорт
26 октября 2018  13:29
Дептранс Самары извинился за то, что с горожан брали деньги за проезд во время сбоя
Дептранс Самары извинился за то, что с горожан брали деньги за проезд во время сбоя
В транспорте принимали для оплаты транспортные карты. Транспорт
104
26 октября 2018  12:58
Во время матчей на стадионе «Самара Арена» за дорожной обстановкой следит Региональный центр управления пассажирскими перевозками
Во время матчей на стадионе «Самара Арена» за дорожной обстановкой следит РЦУПП
В обеспечении контроля работы транспорта была задействована и система «Безопасный город». Транспорт
108
25 октября 2018  21:45
От Барбошиной поляны до «Самара Арены».
В Самаре появится новый трамвайный маршрут
 От Барбошиной поляны до «Самара Арены».  Транспорт
266
25 октября 2018  11:06
ТТУ Самары отметит профессиональный праздник
ТТУ Самары отметит профессиональный праздник
Организация является самым старейшим транспортным предприятием города. Транспорт
244
Весь список


Видео
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
346
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
505
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
489
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
547
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
504
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
987
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
808
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1200
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1250
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2362
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1768
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1945
Весь список

Мероприятия
ГИБДД Самары приглашает прекрасную половину автолюбителей принять участие в конкурсе «Автоледи 2018»
В самарском парке Гагарина состоится мероприятие, посвященное Дню памяти жертв политических репрессий
27 октября жители СО поддержат великого соотечественника участием во всероссийской акции «Великие имена России»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные