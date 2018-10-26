За 9 месяцев расходы Самарского областного бюджета исполнены на 86,1%

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В Самарской области по итогам 9 месяцев текущего года общий объем поступлений доходов областного бюджета составил 109,9 млрд рублей, что на 4,8 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2017 года.Налоговых и неналоговых доходов поступило 100,7 млрд рублей или 105,7% к плановым расчетам на 9 месяцев 2018 года.Расходы областного бюджета за указанный период исполнены в сумме 98,1 млрд рублей или 86,1% от плановых назначений.По сравнению с аналогичным периодом 2017 года общий объем произведенных расходов на 9 месяцев 2018 года увеличился на 3,8 млрд рублей или на 4,1%.