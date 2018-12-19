За 11 месяцев самарские приставы взыскали свыше 68 млн рублей невыплаченной зарплаты

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В отделе судебных приставов Приволжского района Самарской области в отношении одной из компаний было возбуждено свыше 150 исполнительных производств по взысканию заработной платы. В установленный законом срок руководитель компании не исправил ситуацию и продолжал уклоняться от исполнения требования судебного пристава. Работниками Службы в отношении общественной организации были применены меры принудительного характера: вынесено требование о погашении задолженности, а также постановление об обращении взыскания на денежные средства на банковском счете.В результате принятых судебными приставами мер компания погасила задолженность в размере 814 тысяч рублей. Работниками Службы было окончено 152 исполнительных производства.Всего за 11 месяцев 2018 года Управлением Федеральной службы судебных приставов по Самарской области было взыскано в пользу работников свыше 68 миллионов рублей. Окончено фактическим исполнением 2 723 исполнительных производства.pixabay.com