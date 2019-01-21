Жителям Самарской области предложили узаконить дачные участки в лесах
21 января 2019 11:00
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Заместитель министра лесного хозяйства и экологии России Иван Валентик утвердил план по переводу земель лесного фонда в категорию сельскохозяйственных земель. Об этом сообщили представители депутата Государственной думы от Самарской области Александра Хинштейна.
— Сейчас в регионе есть земельные участки, которые формально принадлежат лесному фонду. Но по факту они уже давно заняты дачами. Это мешает местным жителям стать полноправными владельцами своих соток, — пояснили представители народного избранника.
Такая ситуация, например, сложилась в поселке Прибрежный. Местные жители несколько лет безуспешно пытались оформить земельные участки в свою собственность. Они даже обращались в суды и к региональным властям.
Поэтому специалисты федеральных профильных ведомств разработали программу по постепенному переводу земельных участков из одной категории в другую. Чиновники планируют закончить подготовку документов к лету 2019 года, пишет 63.ру.
С 1 января в Самарской области уже действует новый закон «о садоводстве и огородничестве». Теперь дачникам стало проще получить прописку в своем садовом домике. Но чтобы её оформить, строение необходимо признать жилым.
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