Жители Самарской области оформили автокредиты на 11,5 млрд рублей
20 декабря 2017 13:14
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Жители Самарской области, за десять месяцев 2017 года оформили автокредитов на общую сумму 11,48 миллиардов рублей. За аналогичный период прошлого года этот показатель был на уровне 8,6 миллиардов рублей. По данным экспертов, темпы выдачи автокредитов продолжают расти и уверенно возвращаются к уровню «докризисного» 2014 года, сообщает пресс-служба ГК «ГРИН ФИНАНС».
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