Жители Самарской области обсуждают изменение сроков трудоспособного возраста
16 июля 2018 13:42
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Во всех муниципальных образованиях области по инициативе депутатов Самарской губернской думы идет обсуждение законопроекта о совершенствовании пенсионной реформы в России. Десятого июля дискуссия на эту тему развернулась в актовом зале Промышленного/Кировского отделения ПФР по Самарской области, где собрались активисты регионального отделения Союза пенсионеров России, пишет "Волжская Коммуна".
Если в 1941 году в стране было 4 млн пенсионеров, то в 1975 году их стало 18 млн, а сегодня - около 47 млн. Происходит увеличение числа пенсионеров (на 1,5-1,6 млн человек в год) и уменьшение числа работающих граждан (ежегодно примерно на 400 тыс. человек). 16 июня правительство РФ внесло в Госдуму проект закона об изменениях параметров пенсионной системы. В первую очередь он направлен на повышение размера пенсий. Как вариант сейчас предложено повышение трудоспособного возраста. Не завтра и не мгновенно. На то, чтобы поднять пенсионный возраст у мужчин, дается 10 лет, у женщин – 16 лет.
Руководитель пресс-службы отделения ПФР по Самарской области Ольга Крысина рассказала, как будут меняться параметры пенсионной системы.
«Сегодня мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55 лет, - поясняет она. - По данным Росстата, наши мужчины живут на пенсии 16 лет, а женщины – 26 лет. Мы посмотрели, когда была назначена самая ранняя пенсия в Самарской области. Оказалось, что у нас живет и здравствует женщина, которой была назначена пенсия еще в 1957 году! У нас двадцать граждан перешагнули столетний рубеж, но и тех, кто получает пенсию по 30-40 лет, достаточно много. Мы желаем им долгих лет жизни, но с экономической точки зрения пенсионная система не может себе позволить содержать так долго людей на пенсии».
Изменения в пенсионной системе позволят увеличить количество трудоспособных граждан и поднять уровень пенсий. В Самарской области средний размер пенсии сейчас составляет 13,5 тыс. рублей. По расчетам правительства в 2019 году Пенсионный фонд сможет индексировать пенсии не просто на уровень инфляции (в этом году на 3,7%), а значительно выше инфляции. Если раньше у нас прибавка к ежемесячной пенсии в среднем в год составляла 300-400 рублей, то сегодня это около 1000 рублей, то есть каждый месяц человек будет эту тысячу получать.
«Законопроект оставляет множество льготных категорий, имеющих право на досрочную пенсию, - добавляет Ольга Крысина. - В первую очередь это социальные пенсии, которые назначаются мамам с пятью детьми, инвалидам с детства и т.д.
Для педагогических и медицинских работников требования к возрасту увеличиваются, но сохраняется требование к их специальному трудовому стажу. Остаются досрочные пенсии для людей, которые заняты во вредных и опасных условиях труда. Поэтапно повышается возраст досрочного выхода на пенсию для тех, кто живет и работает в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностях. Но само право на досрочную пенсию остается».
Понятно, что повышение возраста трудоспособности - мера вынужденная. Но правительство запланировало целый комплекс процедур, которые должны компенсировать людям этот нелегкий переход.
Напомним, что сегодня все пенсии в стране формируются из взносов работодателей. Именно работодатели, а не мы из своей зарплаты, отчисляют 22% пенсионных взносов за каждого работника. Поэтому планируется принятие ряда законопроектов, касающихся сферы труда. Возможно, это будет льготная программа для работодателей, которые предоставляют рабочие места людям предпенсионного возраста. Предполагаются определенные социальные гарантии для официального трудоустройства граждан. Кстати, в законопроекте сохраняется норма, по которой человек, не сумевший трудоустроиться, может досрочно, за два года до наступления пенсионного возраста выйти на пенсию по представлению Центра занятости.
Добавим, что в январе этого года принята большая программа развития здравоохранения, целью которой является увеличение продолжительности жизни.
«Различные программы войдут в этот комплекс, поэтому нельзя сказать, что нас бросают наедине с повышением пенсионного возраста, - считает Ольга Крысина. - Если честно, то мое поколение и не надеялось выйти на пенсию раньше 63-65 лет. Глядя на окружающие нас страны, мы понимали, что это неизбежно. Нужно просто привыкать к этой мысли, тем более что нам дается на это длительный переходный период».
На встрече в Пенсионном фонде ветераны шумно обсуждали неофициальное трудоустройство и «серые» зарплаты, на которые бывают вынуждены соглашаться их дети и внуки. За них работодатель не делает пенсионных отчислений, а работники боятся обратиться с жалобой в трудовую инспекцию.
«Наша пенсионная система устроена таким образом, что основное значение имеет заработная плата, а не стаж, - поясняет Ольга Крысина. - То есть можно отработать 40 лет, но, если у вас маленькая зарплата, большой пенсии не предвидится. Потому что сегодня оценивается участие работающих граждан в солидарной системе. Чем больше было за нас отчислено работодателем, тем больше нам вернется».
Поднимали вопрос о бывших гражданах СССР и России, которые сейчас живут за границей, получают там пенсии и пособия, и при этом не теряют право на заработанную у нас пенсию.
Ветераны сетовали, что молодежь оканчивает институты, а работа им на частных предприятиях не гарантирована, и откуда будут деньги? Бабушки выражали опасение, что женщины будут заняты поиском работы и совсем забросят внуков, и помочь молодой семье с детьми будет некому.
«Если денег у государства нет и по-другому невозможно повысить людям пенсии, то нам, конечно же, нужно поддержать эту реформу, - считает председатель Промышленного отделения реготделения Союза пенсионеров России Валентина Елсукова. - Нам, нынешним пенсионерам, это выгодно. А молодежь пусть думает. Они ведь тоже когда-то состарятся, и пенсии тоже понадобятся. А вообще, если есть силы — надо работать. Я сама работала до 60. Понятно, что есть опасные и вредные условия труда, те самые профессии по 1 и 2 списку, на которых долго работать невозможно. Эти люди должны иметь право на досрочную пенсию».
«Пенсионная реформа затронет почти каждого россиянина, поэтому правление Союза пенсионеров России приняло решение провести широкое обсуждение этих изменений и в дальнейшем передать наши предложения на федеральный уровень — в СПР и в Общественную палату РФ, - подвел итог обсуждения председатель Самарского реготделения Союза пенсионеров России Виктор Воропаев. - Сейчас надо больше встречаться с людьми, объяснять, что правительство приложит максимум усилий, чтобы и пенсии росли, и достойная работа у людей предпенсионного возраста была. Это очень важно для каждого из нас – и для молодежи, и для пенсионеров.
Продолжительность жизни во многом зависит от нас самих. Если мы будем заставлять себя двигаться, здоровья на многие годы хватит.
Накануне мы собирали правление регионального отделения, долго разговаривали и пришли к выводу, что, наверное, неправильно увеличивать пенсионный возраст женщинам на целых 8 лет. Потому что женщина не только работник, но в первую очередь мать, и это тоже большая нагрузка. Мы это предложение вместе с другими обязательно направим и в Госдуму, и в правительство РФ».
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