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Жители Самарской области могут бесплатно получить землю на Дальнем Востоке

1 марта 2018 11:31
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Жители Самарской области могут бесплатно получить землю на Дальнем Востоке Однако за прошедший год ни один самарец не воспользовался этой возможностью.
Однако за прошедший год ни один самарец не воспользовался этой возможностью.

Региональная Кадастровая палата напоминает, что государственная программа
«Дальневосточный гектар» заработала с 1 июня 2016 года для дальневосточников, а с 1 февраля минувшего года стала доступна для всех граждан России. За это время было подано свыше 111 тыс. заявок и отдано в пользование более 36 тыс. земельных участков.

Проект, разработанный Правительством РФ, направлен на освоение новых территорий, экономическое и социальное развитие дальневосточных регионов, а также повышение их инвестиционной привлекательности.
Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через интернет из любой точки мира с помощью Федеральной
информационной системы «НаДальнийВосток.РФ» (надальнийвосток.рф). Единственное обязательное требование при обращении – необходимо быть зарегистрированным на портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru). После этого с помощью информационного сервиса нужно перейти на карту и выбрать конкретный земельный участок. Заявление можно подать как в электронном виде, так и лично, придя в офис Кадастровой палаты Самарской области, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, 25а.

Оформив в пользование земельный надел, гражданин в течение первого года должен определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать ход освоения.
После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду. Чаще всего землю берут для строительства жилья, занятий сельским
хозяйством и реализации туристических проектов.
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Комментарии



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