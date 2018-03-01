Жители Самарской области могут бесплатно получить землю на Дальнем Востоке

181

Региональная Кадастровая палата напоминает, что государственная программа«Дальневосточный гектар» заработала с 1 июня 2016 года для дальневосточников, а с 1 февраля минувшего года стала доступна для всех граждан России. За это время было подано свыше 111 тыс. заявок и отдано в пользование более 36 тыс. земельных участков.Проект, разработанный Правительством РФ, направлен на освоение новых территорий, экономическое и социальное развитие дальневосточных регионов, а также повышение их инвестиционной привлекательности.Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через интернет из любой точки мира с помощью Федеральнойинформационной системы «НаДальнийВосток.РФ» (надальнийвосток.рф). Единственное обязательное требование при обращении – необходимо быть зарегистрированным на портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru). После этого с помощью информационного сервиса нужно перейти на карту и выбрать конкретный земельный участок. Заявление можно подать как в электронном виде, так и лично, придя в офис Кадастровой палаты Самарской области, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, 25а.Оформив в пользование земельный надел, гражданин в течение первого года должен определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать ход освоения.После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду. Чаще всего землю берут для строительства жилья, занятий сельскимхозяйством и реализации туристических проектов.