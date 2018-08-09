Юрий Сапрыкин: "Немногие регионы привлекают нас к дискуссии по стратегии развития"
9 августа 2018 13:01
112
Вице-президент фонда "Сколково" Юрий Сапрыкин, принявший участие в прошедшей в Самаре 7 августа стратегической сессии "Экономический прорыв. Цифровая экономика", отметил важность участия в таких мероприятиях представителей институтов развития, пишет Волга Ньюс.
"Немногие регионы привлекают нас к дискуссии, когда закладываются стратегические основы развития. Но это очень важно и позволяет понять, какие цели ставит перед собой субъект, и, соответственно, понять, какое участие в их достижении могут принять институты развития. Об этом очень важно договариваться на берегу", - подчеркнул эксперт, поблагодарив региональные власти за приглашение на стратегическую сессию.
Говоря об условиях для экономического прорыва, Юрий Сапрыкин отметил, что, с одной стороны, ничего не происходит без инфраструктуры. С другой - недостаточно посадить стартаперов в созданные для них офисы и лаборатории.
"К моему большому сожалению, не все понимают необходимость комьюнити-менеджмента, особенно в региональных технопарках", - посетовал Юрий Сапрыкин и привел пример компании WeWork, создающей коворкинги по всему миру. Компании не принадлежит ни одно из этих помещений, но ее капитализация составляет $20 млрд.
"Они просто делают дизайн и собирают в коворкинги нужных людей. Главное в их бизнес-модели - комьюнити-менеджмент, то без чего сегодня не может существовать ни одна инфраструктура. Недостаточно построить университет, технопарк, посадить туда умных ребят, дать им лаборатории. Если люди не общаются между собой, не объединены системой мероприятий, то на этой инфраструктуре ничего не продуцируется. Без комьюнити-менеджмента сегодня не может существовать ни один приличный технопарк, ни одна приличная инфраструктура", - заявил вице-президент фонда "Сколково".
Он также рассказал, что в последние годы фонд начал активно работать в субъектах федерации.
"Одна из наших задач - давать доступ к лучшим практикам, не просто пустить в экосистему, но и сделать так, чтобы формировались компетенции в регионах. Надеемся, что регионы найдут у нас партнеров, которые могут локализовывать в них свои разработки, в том числе в Самарской области", - отметил спикер.
Напомним, в Самарской области разрабатывается стратегия развития, в работе над которой участвуют представили всех органов власти, региональные и федеральные эксперты, общественники, предприниматели и другие. Ранее во всех муниципалитетах прошло обсуждение планов развития каждого муниципалитета области, теперь проходят региональные сессии по блокам. Инициатором такого формата работы над стратегией развития Самарской области выступил Дмитрий Азаров.
На этой неделе в рамках сессии прошло обсуждение вопросов экономического развития региона. Это уже четвертая тематическая сессия за последний месяц. Первая была посвящена вопросам отрасли ЖКХ и благоустройства, вторая - качеству оказания медицинской помощи, третья - развитию кадрового потенциала области.
Результатом работы сессий должны стать конкретные идеи для включения в стратегию развития Самарской области "Стратегия лидерства".
Фото: Игорь Казановский
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
9 августа 2018 13:01
Вице-президент фонда "Сколково" рассказал, что в последние годы фонд начал активно работать в субъектах федерации. Экономика региона
112
9 августа 2018 11:49
Наиболее активны в строительной сфере в Самарской области такие города, как Самара и Тольятти. Экономика региона
127
8 августа 2018 19:23
Глава «Ростеха» предупредил премьера Дмитрия Медведева о рисках плана нового руководства ВЭБа по пересмотру условий финансового оздоровления... Экономика региона
259
Финансы и Банки
9 августа 2018 14:10
В центре обсуждения встречи — самые актуальные вопросы долевого строительства. Финансы и Банки
114
8 августа 2018 14:08
Срок действия акции — с 01.08.2018 по 14.10.2018. Финансы и Банки
204
7 августа 2018 17:22
Татарстанский банк потребовал обанкротить «Самарский подшипниковый завод-9». Финансы и Банки
295
Строительство
7 августа 2018 11:28
Такие меры приняты в соответствии с федеральным законом. Строительство
290
6 августа 2018 13:25
Департамент градостроительства уже готовит соответствующие документы. Строительство
349
3 августа 2018 12:17
Наибольшее количество предложений к аренде представлено в Октябрьском районе. Строительство
216
Новости
|
02.08.2018
С помощью обрабатывающих горизонтально-фрезерных станков с программируемым...
|
02.08.2018
Ручные лебедки стали неотъемлемой частью выполнения многих процессов на...
|
29.07.2018
На строительном рынке появляется все больше новых и современных...
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
512
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1736
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1690
Бизнес
2 августа 2018 23:07
Самым богатым, по версии Bloomberg, является основной владелец компании "Северсталь" Алексей Мордашов. С начала года он стал богаче на $675 миллионов, и теперь у... Бизнес
362
2 августа 2018 15:52
В итоге на инвестиционный тур по четырём азиатским странам в течение 10 лет Владимир Евтушенков угробил, по самым примерным прикидкам, шесть миллиардов... Бизнес
257
2 августа 2018 14:22
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», бывшему банкиру угрожает до 10 лет за решеткой. Бизнес
392
Новости компаний
9 августа 2018 10:01
Заседание суда по этому ходатайству назначено на 22 августа. Новости компаний
185
8 августа 2018 10:11
Падение «Лады Ижевск» произошло на фоне растущих продаж LadaVesta. Новости компаний
262
7 августа 2018 23:29
Весной 2016 года "Роснефть" уже становилась самой дорогой компанией РФ, обойдя по капитализации "Газпром". Новости компаний
387
7 августа 2018 18:00
Одна из важнейших задач завода - повышение энергоэффективности Новости компаний
236
IT и Коммуникации
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
392
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
313
27 апреля 2018 19:42
Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
326
Транспорт
9 августа 2018 14:47
По итогам встречи отмечен высокий потенциал и заинтересованность Куйбышевской железной дороги в размещении на ее территории пилотной площадки для... Транспорт
88
8 августа 2018 19:04
Если появились проблемы в функционировании кондиционера, то самое время обратиться к профессионалам для того, чтобы была осуществлена диагностика и проведен... Транспорт
44
8 августа 2018 14:48
Количество отправленных пассажиров поездами дальнего следования за 7 месяцев 2018 года со всех станций Куйбышевской железной дороги составило более 3 млн... Транспорт
190
8 августа 2018 11:50
Интервал движения трамваев увеличится. Транспорт
163
Видео
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
301
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
758
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
633
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1204
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
972
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
1014
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1609
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1592
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3284
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2368
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3509
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
800
Мероприятия