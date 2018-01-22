Японская ассоциация по торговле с Россией проведет семинар в технопарке «Жигулевская долина»

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Во вторник, 23 января, в 10.00 на территории технопарка «Жигулевская долина» (г. Тольятти) Японской ассоциацией по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) при поддержке министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и министерства промышленности и технологий Самарской области будет проводиться образовательный семинар: «Диагностика производительности российских предприятий в 2017 году: Успехи кайдзен (непрерывного совершенствования процессов производства) в России».Мероприятие проводится, в том числе в рамках реализации приоритетной региональной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости в Самарской области на 2017 – 2025 годы».Цель мероприятия – информирование промышленных предприятий и организаций региона о лучших практиках внедрения в России системы непрерывного совершенствования процессов производства с целью повышения производительности труда, а также привлечение новых резидентов технопарка «Жигулевская долина».Спикерами на мероприятии выступят японские эксперты, которымив 2016 – 2017 годах проведена диагностика российских предприятий и накоплен значительный опыт в решении основных проблем, сдерживающих рост производительности труда на российских производственных предприятиях.Правительство региона на семинаре будут представлять первый заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Михаил Жданов и заместитель министра промышленности и технологий Самарской области Олег Жадаев.К участию в семинаре приглашены порядка 100 представителей промышленных предприятий и организаций региона и региональных органов власти, резиденты технопарка «Жигулевская долина», сообщает пресс-служба облправительства.