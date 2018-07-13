Я нашел ошибку
Главные новости: 
С 00:00 1 августа 2018 года до 24:00 10 августа.
В связи со строительством газопровода в Самаре будет ограничено движение транспорта
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.
Депутат Госдумы из Самары будет бороться за кресло мэра Москвы
Новый музей понравился и сотрудникам компании, и почетным гостям. Ветераны признались, что им приятно видеть, как ценят их труд и достойно продолжают развивать отрасль.
На городской водопроводной станции «РКС-Самара» открылся музей истории самарского водопровода
В ходе опрессовок теплотрассы будут испытаны повышенным давлением теплоносителя. В связи с этим энергетики просят горожан соблюдать меры предосторожности.
С 16 июля в Самаре начнут отключать горячую воду из-за гидравлических испытаний сетей
В фестивале примут участие команды из 14 субъектов ПФО. Программа фестиваля включает в себя спортивную и тестовую программы.
На форуме "iВолга" будут сдавать тесты ГТО
На уровне страны в отрасли здравоохранения успешно внедрена принципиально новая система - аккредитации врача, пришедшая на смену действующей долгое время сертификации. По сути, это получение допуска к работе врачом.
Выпускники медицинских специальностей проходят аккредитацию
Самарскую область представляли спортсмены школы бокса «Ринг» студенты Самарского государственного технического университета и студенты Самарского государственного социально-педагогического университета.
Боксеры школы "Ринг" стали бронзовыми призерами всероссийской универсиады в Омске
В турнире приняли участие 372 спортсмена из 54 регионов страны.
Атлеты Самарской области выиграли 3 награды на чемпионате России среди спортсменов с ПОДА
сегодня  Пятница, 13 июля, 17:09
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 13/07:
USD 62.21
0.11
EUR 72.68
-0.17
Искать
Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Во многих районах Самарской области установилась неблагоприятная погода

13 июля 2018 13:44
113
Во многих районах Самарской области установилась неблагоприятная погода
Для земледелия опасны и недостаток дождей, и острый горячий ветер.

В Самарской области синоптики Приволжской УГМС зафиксировали неблагоприятные погодные условия, которые привели к опасным агрометеорологическим явлениям. Например, в Большечерниговском районе работников сельского хозяйства не порадовала атмосферная засуха, в Клявлино, Новодевичьем, Кротовке, Безенчуке и Челно-Вершинах — засуха на почве.
— В Большой Глушице, Сызрани, Кинель-Черкассах, на территории з/с «Авангард» в Алексеевском районе, в Серноводске и АГЛОССе гуляют суховеи, — прокомментировали синоптики.
Для многих районов эти явления традиционны, тем не менее сельхозпредприятия пытаются найти способы сохранения урожая, пишет "КП в Самаре".
Также с 11 по 17 июля сохраняется 5 класс пожароопасности в лесах. Здесь нельзя даже гулять, не то что жечь костры или въезжать сюда на машинах.

По данным Гидрометцентра России температура в ближайшие дни ожидается на 3 градуса выше чем средние многолетние значения.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
13 июля 2018  14:54
Даже в праздничный день завод продолжает привычную работу - выпускает широкий ассортимент листопрокатной, кузнечно-штампованной и прессовой продукции для авиационной, космической, автомобильной, нефтегазовой и других отраслей.
Дмитрий Азаров пообщался с трудовым коллективом металлургического завода - Арконик СМЗ
Даже в праздничный день завод продолжает привычную работу - выпускает широкий ассортимент листопрокатной, кузнечно-штампованной и прессовой продукции для... Экономика региона
75
13 июля 2018  13:44
Во многих районах Самарской области установилась неблагоприятная погода
Во многих районах Самарской области установилась неблагоприятная погода
Для земледелия опасны и недостаток дождей, и острый горячий ветер. Экономика региона
112
12 июля 2018  21:38
Предполагается, что в 2019 году федеральный бюджет выделит 95% средств, необходимых для содержания стадиона, а 5% составит софинансирование из областной казны.
Процесс передачи стадиона "Самара Арена" в собственность Самарской области должен завершиться к 1 января 2019 года
Предполагается, что в 2019 году федеральный бюджет выделит 95% средств, необходимых для содержания стадиона, а 5% составит софинансирование из областной казны.  Экономика региона
406
Весь список
Финансы и Банки
13 июля 2018  13:27
Акционеров самарского Газбанка застали врасплох Банк не дотянул до выборов вопреки ожиданиям акционеров и собственников
Акционеров самарского Газбанка застали врасплох
Банк не дотянул до выборов вопреки ожиданиям акционеров и собственников. Финансы и Банки
190
13 июля 2018  11:29
Сбербанк запускает первую программу международного медицинского страхования
Сбербанк запускает первую программу международного медицинского страхования
Клиент получает комплекс высококачественных медицинских услуг, которые вне пакета по отдельности стоят значительно дороже. Финансы и Банки
143
12 июля 2018  17:18
Долги мира выросли сильнее всего за два года.
Размер глобального долга в первом квартале 2018 года вырос на $8 трлн — максимальный прирост за два года
Долги мира выросли сильнее всего за два года.  Финансы и Банки
275
Весь список
Строительство
11 июля 2018  19:59
Недвижимость в Тольятти - недорогие квартиры в ТольяттиДом
Недвижимость в Тольятти - недорогие квартиры в ТольяттиДом
 Приобретение квартиры - важный и ответственный момент в жизни каждого человека. И необходимо грамотно подойти к выбору жилья. Для этого всегда можно... Строительство
73
10 июля 2018  12:21
Внимание! Организация реализует свои квартиры
Акционерное общество «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» выставило на продажу недвижимость в Куйбышевском районе: 2 3-комнатные квартиры,... Строительство
344
4 июля 2018  13:36
В Самарской области констатируют низкий спрос на покупку жилья
В Самарской области констатируют низкий спрос на покупку жилья
Застройщики сомневаются, что выполнят план по вводу жилья. Строительство
359
Весь список

Новости

Строительная компания BAU CENTER
22.06.2018
Строительная компания BAU CENTER
 Для всех, кого интересует профессиональное строительство частных и коммерческих,...
Поставки строительного и промышленного оборудования
16.05.2018
Поставки строительного и промышленного оборудования
 Использование строительного и промышленного оборудования важно на многих...
Респектабельный офис и натяжные потолки
07.05.2018
Респектабельный офис и натяжные потолки
 
Все новости →
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
390
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1603
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
1585
Весь список
Бизнес
11 июля 2018  21:10
Завод под Шанхаем станет первым производством Tesla, находящимся вне США.
Маск подписал соглашение о строительстве недалеко от Шанхая завода Tesla, способного выпускать около 500 тыс. машин в год
Завод под Шанхаем станет первым производством Tesla, находящимся вне США.  Бизнес
346
11 июля 2018  19:26
Вместо допустимых 6270 рублей, номер предложили снять за 14 000 рублей.
Самарский Cherry Hostel установил рекорд завышения цен в гостиницах
Вместо допустимых 6270 рублей, номер предложили снять за 14 000 рублей.  Бизнес
326
9 июля 2018  20:08
Производитель сообщил, что направлял в ведомство только пакет предложений для документа.
Автором документа с фармстратегией Минпромторга оказался менеджер Biocad
 Производитель сообщил, что направлял в ведомство только пакет предложений для документа.   Бизнес
446
Весь список


Новости компаний
9 июля 2018  19:53
Это первый базовый вагон для линейки полностью низкопольных вагонов: двух-, трех-, пятисекционных.
«Уралвагонзавод» представил не имеющий аналогов в России трамвай
Это первый базовый вагон для линейки полностью низкопольных вагонов: двух-, трех-, пятисекционных.  Новости компаний
372
9 июля 2018  11:14
В Самараэнерго открыт новый Личный кабинет
В Самараэнерго открыт новый Личный кабинет
Для работы необходимо пройти новую регистрацию. Новости компаний
331
4 июля 2018  07:15
Гендиректор Владимир Солнцев подал заявление об увольнении.
Разработчик российских ракет РКК «Энергия» сменит руководителя
Гендиректор Владимир Солнцев подал заявление об увольнении.   Новости компаний
460
3 июля 2018  11:46
АВТОВАЗ завершил выпуск LADA Priora Последние автомобили LADA Priora сошли с конвейера АВТОВАЗа в минувшем июне.
АВТОВАЗ завершил выпуск LADA Priora
Последние автомобили LADA Priora сошли с конвейера АВТОВАЗа в минувшем июне. Новости компаний
393
Весь список
IT и Коммуникации
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
273
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
212
27 апреля 2018  19:42
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
 Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
225
Весь список
Транспорт
13 июля 2018  12:16
Самарцы недовольны трамвайными рельсами города
Самарцы недовольны трамвайными рельсами города
Средств для новых рельсов пока нет. Транспорт
154
13 июля 2018  11:49
Самарцев предупреждают об изменении движения транспорта в центре
Самарцев предупреждают об изменении движения транспорта в центре
Измененная схема движения около площади имени В.В. Куйбышева по ул. Вилоновская и ул. Красноармейская будет действовать до 26 июля. Транспорт
191
12 июля 2018  11:51
В Самаре временно ограничат движение транспорта на двух участках. Такая мера принята в связи со строительством газопровода.
В Самаре временно ограничат движение транспорта на двух участках
Такая мера принята в связи со строительством газопровода. Транспорт
1181
11 июля 2018  13:46
Стало известно, на каких улицах Самары будут организованы платные парковки
Стало известно, на каких улицах Самары будут организованы платные парковки
Известно и общее количество парковочных мест - 3790. Транспорт
366
Весь список


Видео
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
227
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
309
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
494
1 июля 2018  11:11
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
Местные жители гадают, что стало причиной явления.
Происшествия
2024
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
2451
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
985
Весь список

Фоторепортажи
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
888
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2602
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1666
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2838
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
242
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
586
Весь список

Мероприятия
В самарском в Музее Модерна пройдет занятие для детей, посвященное Франции и ее знаменитому окну-розе
Самарский музей модерна открывает сезон велопрогулок
Фестиваль «Дерево» пройдет в Самаре
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда