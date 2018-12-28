Власти установили сервитуты на несколько участков в Самаре для строительства Северо-Восточной магистрали
28 декабря 2018 13:16
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В Самаре для реконструкции Северо-Восточной магистрали от улицы Ново-Садовой до Автобусного проезда установили публичные сервитуты на несколько земельных участков.
Речь идет об участке площадью 1 710 кв. метров от ул. Полевой до пр. Кирова, который захватывает Октябрьский, Промышленный районы, также об участке площадью 266 кв. метров, расположенном в Октябрьском районе Самары. Все они являются частями ул.Ново-Садовая.
Целью предоставления публичного сервитута является устройство примыкания Северо-Восточной магистрали, которая относится к городским дорогам, к автомобильной дороге общего пользования регионального значения в Самарской области - ул. Ново-Садовая. Срок действия публичного сервитута составит 10 лет, пишет СитиТраффик.
pixabay.com
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