Виктор Кудряшов представил коллективу Минэнерго и ЖКХ Самарской области нового руководителя Сергея Маркова
2 октября 2018 12:05
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Виктор Кудряшов представил коллективу Минэнерго и ЖКХ Самарской области нового руководителя Сергея Маркова, подчеркнул его успехи на посту мэра Новокуйбышевска в плане благоустройства и развития коммунального хозяйства, обозначил ключевые задачи ведомства, сообщает Департамент информационной политики региона.
«Я привык работать системно, привык работать в команде. Мы будем применять лучшие технологии, лучший опыт наших коллег из других регионов и федерального центра. Уверен – все это принесет пользу Самарской области и ее жителям», - сказал Сергей Марков.
«Перед Сергеем Марковым стоит задача обеспечить стабильность работы всех подведомственных организаций, предприятий коммунального комплекса. Важнейшее направление- активное участие региона в национальных проектах, федеральных программах и конкурсах», - отметил Виктор Кудряшов.
Фото Департамента.
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