Ветераны труда Самарской области предпенсионного возраста смогут получать ЕДВ из областного бюджета

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Изменения вносятся в целях обеспечения равного права на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) ветеранам труда Самарской области, являющимся пенсионерами, и ветеранам труда Самарской области предпенсионного возраста. Законопроект подготовлен по поручению Главы региона Дмитрия Азарова в интересах ветеранов труда Самарской области в части получения мер социальной поддержки в связи с пересмотром параметров российской пенсионной системы.С 1 января 2019 года ветеранам труда Самарской области, имеющим статус неработающих, ЕДВ предоставляется при условии, что размер их пенсии не превышает 21 647,12 рублей.Одновременно с 1 января 2019 года вступили в силу изменения, предусматривающие сохранение права на ЕДВ ветеранам труда Самарской области, достигшим в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2027 года возраста 60 лет и более (мужчины), 55 лет и более (женщины), которым не установлена пенсия (ветераны труда Самарской области предпенсионного возраста).Законопроектом предлагается внести изменение в закон «О ветеранах труда Самарской области», в соответствии с которым ЕДВ предоставляется ветеранам труда Самарской области предпенсионного возраста при условии, что размер их дохода также не превышает 21 647,12 рублей. Таким образом, ветераны труда Самарской области предпенсионного возраста смогут получать ЕДВ при условии, что размер их дохода не больше указанной суммы.Назначение данных выплат происходит в заявительном порядке, при этом будет оцениваться доход (заполняется декларация о доходах) получателя. Заявления принимают управления социальной защиты населения. Размер выплаты составляет от 674 до 1213 рублей и зависит от оснований присвоения звания «ветеран труда Самарской области», сообщает пресс-служба облправительства.