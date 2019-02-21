Ветераны труда Самарской области предпенсионного возраста смогут получать ЕДВ из областного бюджета
21 февраля 2019 10:49
93
Изменения вносятся в целях обеспечения равного права на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) ветеранам труда Самарской области, являющимся пенсионерами, и ветеранам труда Самарской области предпенсионного возраста. Законопроект подготовлен по поручению Главы региона Дмитрия Азарова в интересах ветеранов труда Самарской области в части получения мер социальной поддержки в связи с пересмотром параметров российской пенсионной системы.
С 1 января 2019 года ветеранам труда Самарской области, имеющим статус неработающих, ЕДВ предоставляется при условии, что размер их пенсии не превышает 21 647,12 рублей.
Одновременно с 1 января 2019 года вступили в силу изменения, предусматривающие сохранение права на ЕДВ ветеранам труда Самарской области, достигшим в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2027 года возраста 60 лет и более (мужчины), 55 лет и более (женщины), которым не установлена пенсия (ветераны труда Самарской области предпенсионного возраста).
Законопроектом предлагается внести изменение в закон «О ветеранах труда Самарской области», в соответствии с которым ЕДВ предоставляется ветеранам труда Самарской области предпенсионного возраста при условии, что размер их дохода также не превышает 21 647,12 рублей. Таким образом, ветераны труда Самарской области предпенсионного возраста смогут получать ЕДВ при условии, что размер их дохода не больше указанной суммы.
Назначение данных выплат происходит в заявительном порядке, при этом будет оцениваться доход (заполняется декларация о доходах) получателя. Заявления принимают управления социальной защиты населения. Размер выплаты составляет от 674 до 1213 рублей и зависит от оснований присвоения звания «ветеран труда Самарской области», сообщает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
21 февраля 2019 11:28
Это практичный универсал, который может работать как на бензине, так и на природном газе метане. Экономика региона
61
21 февраля 2019 11:25
Состоялась встреча Губернатора Дмитрия Азарова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации в РФ Ивом Рене Луи Россье. Экономика региона
63
21 февраля 2019 10:49
Назначение данных выплат происходит в заявительном порядке. Экономика региона
92
Финансы и Банки
19 февраля 2019 12:25
Соглашение предусматривает полную сервисную поддержку оборудования после его установки. Финансы и Банки
324
18 февраля 2019 11:37
Денежные вознаграждения второй категории в размере 1000 рублей получили 300 человек из 8 регионов Поволжья. Финансы и Банки
2107
15 февраля 2019 14:03
В дальнейшем онлайн-помощника научат уведомлять о ходе торгов и расчетов и заключать сделки. Финансы и Банки
407
Строительство
20 февраля 2019 22:27Дома и коттеджи в Подмосковье - предложения от ИНКОМ
Для тех, кто устал от городской суеты, хочет уединиться и сблизиться с природой, при этом иметь современные центральные коммуникации и безупречную связь со... Строительство
40
20 февраля 2019 11:51
СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости Самары в январе 2019 года. Строительство
217
19 февраля 2019 13:15
При этом доступнее всего «метр» в новостройках стоил в Челябинской области. Строительство
338
Материалы и технологии
16 февраля 2019 10:13
Как правильно заказать проектирование деревянных домов из бревна. О чем говорить с архитектором. Материалы и технологии
136
16 февраля 2019 10:10
Что входит в понятие "строительство под ключ". Выгодно ли это для Заказчика. Дома из оцилиндрованного бревна - эко дом в современном стиле! Материалы и технологии
154
14 февраля 2019 21:46
Дорожные конусы - это специальные ограждения, которые применяется для выделения участков, ремонтных работ, участков, для обучения вождению в автошколах и т.д. Материалы и технологии
86
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1156
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2333
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
2297
Бизнес
20 февраля 2019 23:45
Смартфон Samsung Galaxy Fold с шестью камерами оснащен сгибающимся безрамочным экраном. Диагональ телефона — 7,3 дюйма. Бизнес
244
19 февраля 2019 03:26Клеверстаф - автоматизированный подбор персонала
Подбор персонала всегда вызывает мучительные проблемы у работодателя. Для упрощения данной задачи, отлично подойдет компания Клеверстаф , что занимается... Бизнес
73
14 февраля 2019 21:19
Хотя в некоторых регионах цены на топливо снизились на несколько копеек, в целом это временное явление. Снизить цены на топливо не позволяют механизмы рынка,... Бизнес
317
Новости компаний
20 февраля 2019 17:03
Двигательными установками типа РД-107/РД-108 оснащаются первые и вторые ступени всех ракет-носителей семейства "Союз" с 1958 года. Новости компаний
279
19 февраля 2019 12:38
На данный момент уже проложено более 600 километров трубопровода. Новости компаний
351
19 февраля 2019 03:28Прозорро. Продажи - аукцион государственных активов
Часто на государственном счету остаются интересные активы, которые многих могут заинтересовать. Новости компаний
75
18 февраля 2019 21:15
Это произошло после повышения ставки НДС до 20%. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат». Новости компаний
319
IT и Коммуникации
11 февраля 2019 10:33
С каждым годом киберспорт активно развивается, поэтому его популярность растёт. Появляется много новых спонсоров, готовых оплачивать соревнования. IT и Коммуникации
175
4 января 2019 16:37Чехлы для MacBook - подробности
Все более популярны и востребованы становятся MacBook. Для того чтобы грамотно подобрать аксессуары, следует разбираться во всех тонкостях. Apple MacBook Pro -... IT и Коммуникации
279
16 ноября 2018 06:36
Весьма востребованы современные Айфоны. И невероятно популярны iPhobe XS. IT и Коммуникации
484
Транспорт
21 февраля 2019 10:39
Ремонтировать или менять их власти не планируют. Транспорт
84
20 февраля 2019 13:49
Срок действия эксперимента – с 1 декабря 2018 года по 1 марта 2022 года. Транспорт
340
20 февраля 2019 13:19
Предположительно митинг состоится 3 марта. Транспорт
300
20 февраля 2019 09:52
Ранее движение отменяли из-за метели. Транспорт
212
Предпринимательство
12 февраля 2019 10:39Обзор рынка металлопроката
Металлический прокат успешно используется в машиностроении и разных строительных мероприятиях. Предпринимательство
103
21 января 2019 09:10
Сложно представить себе работу любого офиса, в котором отсутствуют удобные кресла для работы всех категорий сотрудников компании. Предпринимательство
231
19 января 2019 17:39
Документ, который оформляется аккредитованными органами сертификации для того, чтобы подтвердить соответствие продукции требованиям действующих... Предпринимательство
243
Видео
20 февраля 2019 09:36
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура. Происшествия
261
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
993
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
793
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
716
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
850
28 января 2019 11:31
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Здравоохранение
1085
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2503
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
2206
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2484
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2874
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
3058
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
4364
Мероприятия