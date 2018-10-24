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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

В технопарке «Жигулевская долина» состоится День открытых дверей совместно с Фондом «Сколково»

24 октября 2018 13:52
88
В технопарке «Жигулевская долина» состоится День открытых дверей совместно с Фондом «Сколково»
Вход на мероприятие по предварительной регистрации.

25 октября в 10.00 в технопарке «Жигулевская долина» (Тольятти, Южное шоссе, 165) пройдет День открытых дверей.
Целью проведения мероприятия является привлечение новых резидентов в технопарк.

В августе 2018 года технопарк получил статус регионального оператора Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий - Фонда «Сколково». В октябре специалисты Фонда «Сколково» провели на территории технопарка консультации для резидентов по вопросу подготовки и подачи заявок на получение статуса резидента (участника) Сколково. В продолжение этой работы в рамках Дня открытых дверей запланированы доклады, семинары, мастер-классы специалистов и экспертов Фонда «Сколково» с целью наиболее широкого информирования о взаимодействии технопарка с Фондом, разъяснения, что такое региональный оператор, кто может стать резидентом Сколково, что дает статус резидента Сколково, как стать резидентом Сколково.

Вход на мероприятие по предварительной регистрации (https://dolinatlt.timepad.ru/event/825054/).
Подробнее о мероприятии на сайте dolinatlt.ru или по телефону 8 (8482) 570-100.
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Комментарии



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