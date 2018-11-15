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В ближайшее время в технопарке «Жигулевская долина» пройдет серия обучающих курсов в области предпринимательской и инновационной деятельности. Принять участие в краткосрочной образовательной программе могут все желающие.Обучение проводится в форме лекций и воркшопов с последующим предоставлением сертификата. В настоящее время набор слушателей ведется по следующим направлениям:Технология решения изобретательских задач (ТРИЗ);Дизайн-мышление, как теория и практика решения инженерных задач, основывающаяся на творческом подходе;Тренинг социальной профилактики и разрешения конфликтов;Тренинг управленческих умений и работы в команде;Упрощенные способы ведения учета и формирования отчетности экономических субъектов малого предпринимательства;Основы информационной безопасности;Эффективное предпринимательство;Тренинг Стресс-менеджмент/Тайм-менеджмент;Введение в построение сетей CISCO;Начало программирования в 1С;Управление проектами с помощью инструментов Microsoft Project.Отметим, что обучение стартует в ноябре. Начало работы каждой программы запланировано по мере набора групп. Занятия будут проводиться в течение месяца в дневное время – с 14 до 18 часов.По вопросам записи на курсы можно обращаться по телефону: 8(8482) 93-00-93 (доб. 932). Регистрация участников осуществляется по электронной почте: strelkova.zvalley@mail.ru. Форма заявки здесь.Для доставки участников от технопарка «Жигулевская долина» до ООТ «КВЦ» и обратно в будние дни в утреннее и вечернее время организован бесплатный шатл (ГАЗель NEXT).