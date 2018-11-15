В технопарке «Жигулевская долина» пройдет серия обучающих курсов
15 ноября 2018 09:49
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В ближайшее время в технопарке «Жигулевская долина» пройдет серия обучающих курсов в области предпринимательской и инновационной деятельности. Принять участие в краткосрочной образовательной программе могут все желающие.
Обучение проводится в форме лекций и воркшопов с последующим предоставлением сертификата. В настоящее время набор слушателей ведется по следующим направлениям:
Технология решения изобретательских задач (ТРИЗ);
Дизайн-мышление, как теория и практика решения инженерных задач, основывающаяся на творческом подходе;
Тренинг социальной профилактики и разрешения конфликтов;
Тренинг управленческих умений и работы в команде;
Упрощенные способы ведения учета и формирования отчетности экономических субъектов малого предпринимательства;
Основы информационной безопасности;
Эффективное предпринимательство;
Тренинг Стресс-менеджмент/Тайм-менеджмент;
Введение в построение сетей CISCO;
Начало программирования в 1С;
Управление проектами с помощью инструментов Microsoft Project.
Отметим, что обучение стартует в ноябре. Начало работы каждой программы запланировано по мере набора групп. Занятия будут проводиться в течение месяца в дневное время – с 14 до 18 часов.
По вопросам записи на курсы можно обращаться по телефону: 8(8482) 93-00-93 (доб. 932). Регистрация участников осуществляется по электронной почте: strelkova.zvalley@mail.ru. Форма заявки здесь.
Для доставки участников от технопарка «Жигулевская долина» до ООТ «КВЦ» и обратно в будние дни в утреннее и вечернее время организован бесплатный шатл (ГАЗель NEXT).
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