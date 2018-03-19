В течение 2017 года в России увеличились средние заработные платы
19 марта 2018 11:39
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Отметим, что номинальная начисленная зарплата увеличилась до 39,1 тысячи рублей на одного работника в месяц. Кроме того, работодатели сократили просроченную задолженность перед сотрудниками практически на 9 %, или на 239 млн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект итогового доклада о результатах деятельности Минтруда.
Назначенные пенсии в среднем выросли на 7,4 %, до 13,3 тысяч рублей. Их реальный размер увеличился на 3,6 %.
Как сообщил «ФедералПресс», ранее Федеральная служба государственной статистики назвала список самых высокооплачиваемых профессий в России. По данным Росстата, на первом месте оказались финансисты и страховщики.
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