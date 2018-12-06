В самарском регионе намечена реализация проектов по цифровизации в медицине и сельском хозяйстве

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5 декабря в Самаре проектный офис цифрового развития совместно с ПАО «МТС» провел экспертную сессию по теме «Цифровая трансформация в Самарской области», главной задачей которой стало ознакомление с успешными практиками цифровизации различных сфер деятельности – от здравоохранения и образования до сельского хозяйства и промышленности и обсуждение возможностей их применения в регионе. В сессии приняли участие более пятидесяти экспертов и аналитиков - представители самарских вузов, бизнеса, отраслевых органов власти.В ходе сессии была достигнута предварительная договоренность с ПАО «МТС» о подготовке и реализации трех совместных проектов, планируемых к подаче для участия в федеральных конкурсах. В рамках этих проектов компания готова выступить индустриальным партнером и обеспечить коммерциализацию полученных результатов исследований на федеральном уровне. Речь идет о таких направлениях, как информационные технологии в здравоохранении, цифровые технологии в сельском хозяйстве.Кроме этого, проектный офис цифрового развития Самарской области и ПАО «МТС» предварительно договорились о создании на территории региона пилотного хозяйства, на базе которого будут использоваться передовые цифровые технологии растениеводства. Главная цель - повышение объема продукции не менее чем на 30 процентов, снижение себестоимости продукции не менее чем на 25%, решение логистических задач.Также достигнута предварительная договоренность о разработке и реализации совместных образовательных программ в сфере подготовки директоров цифровой трансформации (CDO), технологических брокеров и технологических предпринимателей, сообщает пресс-служба облправительства.Как сообщил директор Института инновационного развития СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов, в этом году несколько продуктов института вышли «в серию». «Вместе с индустриальным партнером – «ИМЦ Концерна «Вега» (ГК «Ростех») – мы запустили производство нейротренажеров для реабилитации после инсульта ReviVR, а в 2019 году приступим к разработке новой системы реабилитации двигательных нарушений с применением технологии виртуальной реальности. Цифровой проектный офис Самарской области выступает в роли коммуникатора в этом процессе, привлекая в регион новых инвесторов, сотрудничество с которыми нам интересно. К примеру, по итогам прошедшей встречи с компанией МТС мы уже обсудили варианты сотрудничества по нескольким проектам», - пояснил он.