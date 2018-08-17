В самарском областном минстрое прошли тематические секции в составе Градостроительного совета

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В министерстве строительства Самарской области с 14 по 16 августа 2018 года под председательством первого заместителя министра – главного архитектора Самарской области Анатолия Баранникова прошли очередные заседания тематических секций в составе Градостроительного совета при Губернаторе Самарской области. К участию в мероприятиях были приглашены не только члены Градостроительного совета, но и специалисты различных областей, руководители проектных организаций и самарских вузов.Как отмечал Глава региона Дмитрий Азаров, Градсовет должен стать локомотивом позитивных изменений в городах и населенных пунктах, экспертным органом для разработки, принятия и согласования нормативно-правовых актов, прежде всего стратегического характера. «Наша общая задача – придать совещательному органу статус основного координатора всей градостроительной политики региона», - подчеркивал руководитель области.По результатам предыдущих заседаний тематических секций было решено сформировать три секции по направлениям деятельности для оперативного рассмотрения вопросов, отнесенных к ведению Градостроительного совета.Первая секция - территориальное планирование и градостроительное проектирование.Вторая секция - гражданское и промышленное строительство и формирование городской среды.Третья секция - развитие строительной отрасли, подготовка кадров, научные и прикладные исследования, современные технологии и ценообразование.На первой и второй тематических секциях были рассмотрены актуальные для региона вопросы стратегии пространственного развития Самарской области и Самарско-Тольяттинской агломерации, генеральные планы г.о. Тольятти и г.о. Самара.На третьей секции были рассмотрены вопросы развития профессиональных квалификаций работников строительной отрасли. Выступил главный эксперт ФАУ «РОСДОРНИИ» (г. Москва) Андрей Кочетков с темой «Новое в техническом регулировании. Отраслевая система управления рисками». Вопросы развития профессиональных квалификаций работников строительной отрасли Самарской области представили руководители Института экономики и управления строительства и ЖКХ ФГБОУ ВО «СГЭУ» Сергей Лысов и Михаил Бальзанников. По вопросам реновации выступил генеральный директор ЗАО ПК «ЛАЭС» Юрий Дюльдин.Было решено провести дополнительное совместное заседание первой и второй секций по рассмотрению материалов проекта Генерального плана и Правил землепользования и застройки г.о. Самара, материалов по формированию объединенных охранных зон, а также рассмотреть предложения о границах исторических поселений г.о. Самара.По результатам обсуждений сформированы предложения для тематического плана работы Градостроительного совета, сообщает пресс-служба облправительства.