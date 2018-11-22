В самарском ПАО «Кузнецов» приступили к возведению самого большого объекта ФЦП на предприятии

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На самарском заводе Объединенной двигателестроительной корпорации ПАО «Кузнецов» стартовали работы по возведению самого большого объекта ФЦП на предприятии – корпуса 111А, где разместится производство ротора компрессора.Корпус 111А – один из пяти проектов, направленных на увеличение пропускной способности подразделений ПАО «Кузнецов», задействованных в изготовлении новых авиационных двигателей НК-32 серии 02. В рамках его реализации будет построен, введен в эксплуатацию, оснащен оборудованием, укомплектован кадрами и приступит к работе Центр специализации «Корпус производства компрессоров», что позволит сконцентрировать в одном здании всю цепочку изготовления ротора компрессора газотурбинного двигателя (ГТД) от заготовки до выхода готового узла.Финансирование строительно-монтажных работ и закупка оборудования осуществляются как за счет средств, выделяемых по Федеральной целевой программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011–2020 годы», так и за счет собственных средств АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», куда входит ПАО «Кузнецов».Реализация проекта предполагает два этапа. Общая стоимость работ первого этапа превышает 2 млрд рублей. Средства направлены на строительство основного корпуса и приобретение современного технологического оборудования. Проект корпуса разработан АО «Казанский Гипронииавиапром». Проведены торги, по результатам которых определены поставщики оборудования. В настоящее время завершены мероприятия по подготовке площадки для строительства корпуса: снесены ветхие здания и сооружения, демонтированы коммуникации, проведены геодезические работы, проложены временные инженерные системы. Строительно-монтажные работы ведутся по графику. К работам по возведению с нуля основного здания будет привлечено свыше 200 человек. Первые поставки оборудования запланированы на весну 2019 г.В рамках второго этапа будет возведен пристрой и закуплена техника, необходимая для увеличения пропускной способности производства. В общей сложности комплекс займет площадь в 16000 кв. м, сообщает пресс-служба компании.