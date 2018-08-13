В правительстве Самарской области ждут передачи части полномочий минэкономразвития другому ведомству
13 августа 2018 12:55
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Областное минэкономразвития, которое на прошлой неделе покинул его руководитель Александр Кобенко, может лишиться значительной доли своих полномочий в сфере инвестиционной деятельности. Осведомленные источники «СО» утверждают, что сейчас обсуждается передача их министерству промышленности и технологий, которое недавно возглавил Николай Брусникин.
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