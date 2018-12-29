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В последний рабочий день уходящего 2019-го в областном правительстве прошел Совет по вопросам стратегического развития и национальным проектам.Кроме того, ряд встреч с министрами, ответственными за реализацию ключевых нацпроектов в Самарской области, провёл ГубернаторНапомним, проекты паспортов региональных составляющих Нацпроекты были утверждены на прошлом совете 10 декабря, после чего были направлены на согласование в федеральное правительство. После финальных корректировок паспорта были приняты в ходе сегодняшнего заседания, сообщает Департамент информполитики региона.