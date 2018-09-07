В областной столице начал работу "Агропарк Самара"
7 сентября 2018 13:00
315
В областной столице начал работу "Агропарк Самара"- современный агрологистический комплекс, предназначенный для приема, хранения, переработки и реализации сельхозпродукции. Комплекс сможет обеспечить до 12 тыс. тонн единовременного хранения, ожидаемый товарооборот >300 тыс.тонн в год.
Управляющая компания Агропарка создаст 49 рабочих мест, около 1000 мест будут обеспечены резидентами при выходе объекта на проектную мощность. До 2030г поступления в консолидированный бюджет Самарской области от УК Агропарка составит 500 млн. рублей, ожидаемые поступления от резидентов ~5 млрд, сообщает Департамент информационной политики.
"Новые рабочие места – это доход и благосостояние самарских семей, это пополнение бюджета Самарской области. Но кроме этого, агропарк решает крайне важную задачу доступности малых сельхозпроизводителей к крупным сетям. Небольшому сельхозпроизводителю очень трудно попасть на прилавки крупных федеральных сетей. Главная причина в том, что федеральная сеть заинтересована в крупнотоннажных, ритмичных поставках и обеспечении продукции одного качества, одной фасовки для всей сети. Агропарк решает эту задачу.Это хороший кооперационный проект. Сельхозпроизводитель,вне зависимости от объема производства,может поставить свою продукцию.Здесь она пройдет предпродажную подготовку,фасовку,все необходимое для того, чтобы продукция попала в торговые сети", - отметил глава региона Дмитрий Азаров.
Фото Департамента.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
7 сентября 2018 14:39
Компания "Транснефть-Приволга" занимает ключевое место в цепочке нефтедобычи - поставки товарной нефти на заводы РФ и стран зарубежья. Экономика региона
68
7 сентября 2018 13:00
Комплекс сможет обеспечить до 12 тыс. тонн единовременного хранения. Экономика региона
314
6 сентября 2018 13:34
Представители разных сфер образования единогласно сошлись во мнении, что дефицит IT-специалистов с каждым годом растет. Экономика региона
194
Финансы и Банки
7 сентября 2018 15:52
6 сентября 2018 11:40
Развивать бизнес и не тратить время на рутину помогут бухгалтерские сервисы. Финансы и Банки
173
5 сентября 2018 20:17
Если бенефициар «СПЗ-групп» не сорвет график погашения долга. Финансы и Банки
299
Строительство
6 сентября 2018 12:58
Гендиректор АО "Особая экономическая зона Тольятти" считает, что это новая транспортная нить для области. Строительство
185
1 сентября 2018 21:22
Строительство
666
1 сентября 2018 21:11
Строительство
632
Новости
|
02.08.2018
С помощью обрабатывающих горизонтально-фрезерных станков с программируемым...
|
02.08.2018
Ручные лебедки стали неотъемлемой частью выполнения многих процессов на...
|
29.07.2018
На строительном рынке появляется все больше новых и современных...
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
566
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1837
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1765
Бизнес
5 сентября 2018 19:29
Бизнес
225
5 сентября 2018 15:26
Бизнес
243
4 сентября 2018 15:21
РЖД планируют создать объединенный Южный вокзал на базе Павелецкого, переключив на него все «южные» поезда с Рязанского и Курского направлений. Бизнес
237
Новости компаний
5 сентября 2018 14:00
.Представители Сызранского НПЗ отличились в финале корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды». Новости компаний
241
4 сентября 2018 13:22
Сумма сопоставима примерно со стоимостью 1,5 ремонтных программ. Новости компаний
180
4 сентября 2018 09:03
Сотрудничество школы и АО «КНПЗ» длится уже около 20 лет. Новости компаний
295
30 августа 2018 10:29
Она расположится на Аллее Трудовой Славы. Новости компаний
454
IT и Коммуникации
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
514
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
382
27 апреля 2018 19:42
Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
372
Транспорт
6 сентября 2018 11:48
Горожан просят заранее планировать маршрут следования. Транспорт
178
6 сентября 2018 11:23
Там ведутся работы. Транспорт
197
5 сентября 2018 13:10
Их расположат в районе населенных пунктов. Транспорт
284
4 сентября 2018 15:37
Под особым контролем – маршруты, обеспечивающие пассажироперевозки в отдаленные районы – Красноглинский и Куйбышевский. Транспорт
266
Видео
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
275
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
446
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
921
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1616
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1093
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
2014
Фоторепортажи
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
455
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1378
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
971
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1059
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1033
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
770
Мероприятия