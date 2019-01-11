В индустриальном парке «Преображенка» в Самарской области появится новый резидент

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На днях подписано инвестиционное соглашение между АО "ПромПарки" (управляющей компанией ИП «Преображенка») и ООО "ТиК". Компания специализируется на оказании услуг по перегрузке и сульфидированию катализаторов гидроочистки, гидрокрекинга, изомеризации и риформинга для нефтеперерабатывающих предприятий.ООО «ТиК» на площадке ИП «Преображенка» планирует реализовать инвестиционный проект "Создание производственно-ремонтной базы специализированного оборудования». Целью проекта является повышение рентабельности и качества предоставляемых ООО «ТиК» технологических услуг и оборудования. На вновь построенном предприятии будет создано 30 новых рабочих мест.В ходе реализации проекта предусматривается строительство производственного помещения (холодного цеха и теплого цеха), административно-бытового помещения и открытой площадки.Заказчиками услуг по перегрузке катализаторов на установках гидроочистки, гидрокрекинга, риформинга и изомеризации являются все НПЗ России, Белорусии и Казахстана общим количеством более 30 предприятий.Ввод в эксплуатацию производственно-ремонтной базы на территории индустриального парка «Преображенка» запланирован на 3 квартал 2019 года.Министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов отметил эффективность использования таких площадок, как ИП «Преображенка» для привлечения инвесторов на территорию Самарской области: «С 2013 года Правительством области ведется работа по созданию территорий, обеспеченных необходимой инфраструктурой для оперативного вхождения инвесторов и развития бизнеса на взаимовыгодных основах. Одним из пилотных проектов на территории региона стал индустриальный парк «Преображенка». Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем Послании отметил, что регион занимает 5 место в стране по качеству созданной для бизнеса инфраструктуры и наша задача использовать созданный потенциал для привлечения инвесторов, создания новых рабочих мест».Напомним, ИП «Преображенка» расположен в Волжском районе Самарской области, недалеко от жилого района «Южный город».Действующими резидентами индустриального парка «Преображенка», а их на сегодняшний день – 8, создано 306 новых рабочих мест, вложено капитальных средств в реализацию проектов более 4,8 млрд. рублей.ИП «Преображенка» имеет многоотраслевую специализацию, в том числе, транспортное и специальное машиностроение, металлургия, станкостроение, тяжелое машиностроение.Полная загрузка Индустриального парка резидентами предполагается до конца 2021 года. Организация производств 19 резидентов обеспечит рабочими местами более 1500 человек, сообщает пресс-служба облправительства.pixabay.com