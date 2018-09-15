В этом году в Самарской области урожай зерновых ожидается на 1 млн тонн меньше
15 сентября 2018 11:37
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В Самарской области завершается кампания по уборке зерновых и зернобобовых культур. Как сообщает региональный минсельхоз, на 12 августа обмолочен почти 1 млн га - это 97% от всей посевной площади.
Хлеборобами намолочен 1,635 млн т зерна при средней урожайности около 17 ц/га.
Лидерами по валовому сбору в этом году стали Ставропольский (133 тыс. т), Кошкинский (118 тыс. т) и Кинель-Черкасский (более 100 тыс. т) районы. К уборке остаются поздние культуры: 50 тыс. га кукурузы на зерно и 25 тыс. га посевов нута. С их учетом валовой сбор зерна в Самарской области в этом году ожидается на уровне 1,7 млн тонн. Это значительно ниже прошлогоднего показателя (2,7 млн тонн). И все же нынешний объем намолота близок к значениям, которые складываются в последние годы и составляют в среднем 1,9 млн тонн.
"Основной объем урожая уже находится в закромах, но предстоит еще серьезно поработать в сентябре и октябре, - сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области - руководитель департамента растениеводства, технической политики и мелиорации Сергей Ершов. - Помимо кукурузы и нута, предстоит убрать 700 тыс. га подсолнечника, который относится к техническим культурам и традиционно убирается поздней осенью".
В структуре производства зерна преобладает урожай, собранный с озимого клина: 905 тыс. тонн при средней урожайности 24,5 ц/га.
"Мы в очередной раз убеждаемся, что озимые составляют основной объем производства зерна и гарантированно дают нам урожай, каким бы сложным ни выдался год", - отметил Сергей Ершов.
Общий намолот яровой и озимой пшеницы составил 1,56 млн т, ячменя - 342 тыс. т, зернобобовых - более 110 тыс. т, овса - 70 тыс. т, ржи - 31 тыс. т, крупяных культур - 12 тыс. тонн.
Годовая потребность региона составляет 280 тыс. т продовольственной пшеницы. Замминистра подчеркнул, что собранная в этом году пшеница соответствует высоким кондициям. 90% - это продовольственное зерно, которое имеет хорошую рыночную цену. Профицит урожая позволяет аграриям реализовать продукцию за пределами области, в первую очередь пшеницу и ячмень.
Нынешний год выдался сложным для аграриев из-за засухи. С конца мая до конца июля практически не было дождей. В результате сильно пострадала яровая группа растений, в особенности на юго-востоке региона. В областной сводке урожайности разброс между районами составил от 8 до 25 центнеров с гектара. Замыкающими стали Алексеевский (8 ц/га) и Нефтегорский (9,2 ц/га) районы. Непогода также серьезно сказалась на обстановке в Большечерниговском, Большеглушицком и Пестравском районах, где урожайность составила 12-13 ц/га.
В регионе продолжается работа по закладке урожая следующего года. Посевы озимых в этом году планируется увеличить. Запланированные 400 тыс. га уже засеяны, но работы будут продолжаться. В 2019 г. общая посевная площадь увеличится на 20 тыс. га за счет ввода в оборот ранее не использованных земель сельхозназначения, пишет Волга Ньюс.
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