В экономике Самарской области в текущем году произошли важные позитивные изменения
28 декабря 2018 11:38
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В экономике Самарской области в текущем году произошли важные позитивные изменения. Основные из них – это устойчивый рост обрабатывающего сектора промышленности, внешнеторгового оборота, жилищного строительства, потребительского спроса, реальной заработной платы. В результате в регионе второй год подряд сохраняется экономический рост.
Драйвером роста в промышленности являются обрабатывающие производства. Рост в этих отраслях – 2,8% за 11 месяцев.
В Самарской области активно запускаются новые производства. В 2018 году введено в строй 13 новых производств. В целом за год будет создано порядка 12-ти тысяч новых рабочих мест.
В регионе успешно реализуется программа повышения производительности труда. Пока в ней участвуют 20 предприятий региона, они за короткое время смогли повысить производительности труда. Прирост выработки доходит до 48%.
При этом в регионе в разы снижен объём просроченной задолженности по зарплате. Если на 1 января 2018 года он составлял 40,7 млн рублей, то на 1 декабря 2018 года – 15,2 млн рублей.
Безработица находится на минимуме за последние годы. По данным за осень 2018 года уровень безработицы – 3,3%. По итогам 2017 года она составляла 4,2%.
В целом по региону отмечен рост реальной начисленной заработной платы – 7,6% за 10 месяцев.
Об оживлении экономики, повышении покупательной способности говорит и рост оборота розничной торговли (на 3,1% за 11 месяцев 2018 года), рост оборота общественного питания (на 6,6% за 11 месяцев), тогда как в 2017-м оба этих показателя снижались.
В Самарской области активно развивается жилищное строительство. Рост объёма ввода жилья в регионе – 4,8% за 11 месяцев года. По итогам 2017 года было снижение на 4,6%.
Уверенно растёт объём торговли Самарской области с зарубежными странами. Рост внешнеторгового оборота региона – в целом 11,5% за 10 месяцев 2018 года. При этом экспорт вырос больше – на 12,2%, сообщает пресс-служба облправительства.
Дмитрий Богданов: «Мы видим рост реальной заработной платы в регионе – 107,6% по итогам января-октября 2018 года, ожидаем по итогам года 108,5%. Это один из лучших показателей в Приволжском федеральном округе. Это хороший результат, это показатель роста уровня жизни населения, как следствие – рост покупательской способности, и как следствие – дополнительные возможности для сектора малого и среднего предпринимательства с точки зрения оказания услуг и продаж.
Наша задача в течение трехлетнего прогнозного периода выйти на показатели среднероссийского уровня по росту объема инвестиций, по росту ВРП, обеспечить положительную динамику промышленного производства».
pixabay.com
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