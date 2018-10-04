В Тольятти открылась 11-я международная выставка-форум «Автопром. Автокомпоненты 2018»

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В среду, 3 октября, в Тольятти открылась отраслевая выставка-форум «Автопром. Автокомпоненты 2018». Мероприятие проходит в 11-ый раз. За это время выставка стала традиционной площадкой для проведения деловых переговоров, дискуссий и обмена опытом для руководителей и специалистов автомобильной индустрии из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Уникальность форума «Автопром. Автокомпоненты 2018» заключается в федеральном статусе его участников и высоком уровне обсуждаемых вопросов.Врио заместителя председателя Правительства – министра промышленности и технологий Самарской области Николай Брусникин отметил, что автопром является одной из важнейших отраслей региональной экономики: «Проведение форума способствует развитию кооперационных связей между производителями автокомпонентов и автозаводами, организации деловых коммуникаций специалистов автомобильной и автокомпонентной отраслей, представителей органов власти и экспертов, а также привлечению инвестиций в производство комплектующих в Самарской области».Министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов отметил необходимость и эффективность форума: «АВТОВАЗ поддерживает хорошую традицию – в открытом режиме проводить регулярные встречи с поставщиками. Это правильный шаг, международная практика, которая позволяет плотнее работать поставщикам с потребителями продукции и выстраивать долгосрочные отношения».«Автомобильная промышленность России: перспективы и пути развития» - этому вопросу посвящено пленарное заседание, в рамках которого Дмитрий Богданов рассказал об осуществляемой работе Правительства Самарской области по поддержке предприятийВ рамках форума прошли дискуссии на важные для российского автопрома темы, а также организованы дополнительные экскурсии на производственную площадку и дизайн-центр ПАО "АВТОВАЗ", встречи с представителями автозаводов ПАО "АВТОВАЗ", ПАО "КАМАЗ", ДЖИЭМ "АВТОВАЗ" по направлениям локализации поставок, качества производства и будущих изменений в производстве автокомпонентов, сообщает пресс-служба облправительства.