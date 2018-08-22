В Тольятти обсудили вопросы реализации Национального плана развития конкуренции в России

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В Тольятти 21 августа на площадке технопарка «Жигулевская долина» состоялся региональный семинар-совещание Федеральной антимонопольной службы России с участием представителей регионов Приволжского и Уральского федеральных округов.В семинаре-совещании приняли участие врио первого заместителя председателя Правительства Самарской области, заместитель руководителя ФАС России Сергей Пузыревский и вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ, а также представители территориальных УФАС, областного правительства, Торгово-промышленной палаты РФ и Самарской области. Всего мероприятие собрало более 300 участников.На семинаре-совещании обсудили вопросы реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации. Также в рамках круглых столов участники уделили особое внимание вопросам взаимодействия правоохранительных органов при расследовании антиконкурентных соглашений и проблемам применения закона о контрактной системе.В своем выступлении Виктор Кудряшов рассказал о текущей работе областного Правительства по содействию развитию конкуренции в регионе и результатах деятельности по внедрению Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации на территории Самарской области, которая была начата в 2015 году. «Мы проводим большую работу по акционированию государственных, муниципальных предприятий. Видим, что зачастую деятельность таких предприятий неэффективна, так как они работают в тепличных условиях и не чувствуют конкуренции», - отметил Виктор Кудряшов.Согласно рейтингу глав регионов по уровню содействия развитию конкуренции в 2016 году, Самарская область заняла 28 место среди 85 субъектов Российской Федерации, улучшив свои позиции по сравнению с 2015 годом на 40 пунктов.Вместе с тем, Правительство региона приступило к работе по реализации задач, поставленных Президентом РФМинистерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области совместно с профильными органами исполнительной власти Самарской области детально проработаны методические рекомендации Федеральной антимонопольной службы по расчету ключевых показателей развития конкуренции на 41 товарном рынке. По результатам данной работы в области запланировано активное содействие развитию конкуренции на 39 товарных рынках, включая региональные рынки водоснабжения и водоотведения, не предусмотренные рекомендуемым ФАС перечнем рынков.Замглавы ФАС России Сергей Пузыревский в своем докладе отметил, что антимонопольное законодательство должно быть готово своевременно и эффективно решать проблемы современной действительности. Для этого необходимо синхронизировать требования нового времени и закона. ФАС России разработала так называемый «пятый антимонопольный пакет», который сейчас активно обсуждается с представителями экспертного сообщества.Замглавы ФАС России выделил основные законодательные инициативы ведомства: принятие единого Закона о государственном регулировании тарифов, реформирование естественных монополий, введение принудительного патента в целях охраны жизни и здоровья граждан России, ограничение создания унитарных предприятий на конкурентных рынках.«В Российской Федерации за последнее время сформирована полноценная система защиты и развития конкуренции. Наше антимонопольное законодательство полностью соответствует мировым стандартам. Таким образом, вопрос с защитой конкуренции в Российской Федерации всегда отвечал современным подходам», - резюмировал Сергей Пузыревский.Напомним, теме развития конкуренции было посвящено заседание Госсовета под председательством Президента России Владимира Путина, которое состоялось в Москве в апреле текущего года. По результатам заседания Главой регионаперед органами исполнительной власти региона была поставлена задача по проведению инвентаризации перечней товаров и услуг, производимых и оказываемых ГУПами и МУПами, с целью оценки возможности выполнения их функций бизнесом. «Создание действительно конкурентной среды должно сказаться, с одной стороны, на понижении стоимости предоставления услуг и товаров, с другой - на повышении их качества», - отмечал ранее Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба облправительства.