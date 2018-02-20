В Тольятти чаще всего предлагают к продаже квартиры в Новом городе

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Самарский областной Фонд жилья и ипотеки по поручению министерства строительства Самарской области подготовил отчет о ситуации на рынке недвижимости г.о. Тольятти в январе 2018 года.Анализ вторичного рынка г.о. Тольятти базируется на 4 348 уникальных предложениях, размещенных на сайте «Волгаинфо. Недвижимость» (http://www.volgainfo.net/togliatti/).В разрезе территориального деления наибольшее количество предложений приходится на «Новый город» (Автозаводской район) – 58%, что обусловлено его структурой (плотная квартальная жилая застройка). При этом по типу жилья в лидерах «современная панель»- 34,5% от общего количества предложений.Анализ по типу квартир показывает, что наибольшее количество предложений на вторичном рынке г.о.Тольятти приходится на «современную панель» в «Новом городе» (Автозаводской район) – 22,8% от общего числа предложений, наименьшее – на «сталинки» в Комсомольском районе– 0,1% от общего количества предложений.Наибольшее количество предложений на вторичном рынке жилой недвижимости г.о.Тольятти приходится на «Новый город», при этом преобладает предложение 1-комнатных квартир – 22%. Наименее представлены предложения 3-комнатных квартир в «Поволжском» - 0,4% от общего количества предложений.По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке в г.Тольятти составила 39 426 рублей. При этом данный показатель для 1-комнатных квартир равнялся 40639 рублям за квадратный метр, для 2-комантных – 38899 рублей, 3-комнатных – 38 418 рублей.