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В Самарском областном правительстве рассмотрели изменения в региональный закон о бюджетном устройстве и бюджетном процессе

12 сентября 2018 13:53
189
В областном правительстве рассмотрели изменения в региональный закон о бюджетном устройстве и бюджетном процессе.
Заседание провел глава региона Дмитрий Азаров.

Глава региона Дмитрий Азаров провел заседание Правительства Самарской области, в рамках которого обсуждался ряд законопроектов - они будут направлены на рассмотрение Губдумы. Один из них касался внесения изменений в региональный закон о бюджетном устройстве и бюджетном процессе.
По закону, убытки, причиненные гражданину или юрлицу госорганами Самарской области, подлежат возмещению за счёт областной казны. В соответствии с изменениями в Бюджетном кодексе, Главные распорядители средств областного бюджета наделяются полномочиями по предъявлению в суде требований взыскании средств в порядке регресса к должностным лицам органов госвласти Самарской области. При этом ГРБС сам принимает решение о предъявлении иска или отсутствии на то оснований. Отчётность по этим решениям, в соответствии с законопроектом, будет ежеквартально подаваться в Минфин региона.

Это позволит существенно повысить исполнительскую дисциплину ГРБС, минимизировать случаи необоснованного отказа от предъявления регрессивно иска. Законопроект поддержан Кабмином Самарской области и будет направлен в Губернскую думу, сообщает Департамент информационной политики региона.

Фото Департамента.



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Комментарии



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