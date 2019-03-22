В Самарском аграрном университете пройдет Неделя мирового агробизнеса

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Мероприятие не просто стало традиционным – Неделя мирового агробизнеса – это одна из тех образовательных практико-ориентированных инноваций, которые позволили выйти нашему вузу на новый уровень и получить новый статус.В течение трех дней преподаватели аграрного университета уступают свои места профессионалам отрасли – ведущим производителям сельхозтехники, химии, руководителям хозяйств и ветклиник, которые делятся со студентами новейшими достижениями в отрасли, актуализируя фундаментальные знания, которые дает вуз. Кроме того, в рамках Недели работает Агробизнесклуб – уникальная площадка, позволяющая субъектам АПК региона решить кадровые вопросы, подбирая студентов на практику и на работу.Неделя мирового агробизнеса проводится уже в шестой раз, и с каждым разом интерес к ней только возрастает, а с получением статуса университета, это мероприятие приобретает дополнительное значение. Ведь университет это научно-иннновационное учреждение, а значит, мы получаем определенное новое видение наших основных задач. Исходя из этого, меняется и миссия университета - это уже не просто подготовка кадров для региона или какой-то отдельной отрасли, это, прежде всего, генерация новых знаний, генерация новых технологий, генерация инновационных подходов и продуктов...В век быстрой трансформации, ускорения и цифровизации всех процессов – именно компетенция постоянного самообучения выходит на передовые позиции. И потому сейчас мы готовим специалистов через призму владения инструментами познания, компетенциями быстрой обучаемости и адаптации к новым условиям в любых трансформациях. И Неделя мирового агробизнеса, как одно из актуальнейших мероприятий, приобретает в этом ключе особую значимость, выстраивая прочный информационный мост между будущими специалистами и их работодателями.Итоги Недели будут подведены 28 марта. В рамках финального дня работы этого мероприятия пройдет встреча министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николая Абашина со студентами-выпускниками СамГАУ. По традиции, эта встреча, как и самые интересные открытые лекции Неделибудут транслироваться в прямом эфире на You Tube канале Самарского аграрного вуза (https://www.youtube.com/user/ssaatv1)