В Самарской области условия зимовки озимых оцениваются удовлетворительно

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Аграрии приобретают необходимые материально-технические ресурсы, готовят семена и сельскохозяйственную технику, заключают договоры на поставку ГСМ.На конец прошедшей недели под урожай 2018 года хозяйствами приобретено 14,5 тыс. тонн минеральных удобрений, в том числе аммиачной селитры – более 8 тыс. тонн. Кроме того, дополнительно подано заявок на 19 тыс. тонн азотных удобрений, что соответствует уровню прошлого года.Ведется подработка семян и доведение их до посевных кондиций. На сегодня засыпано более 110 тыс. тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур, которые соответствуют посевным кондициям. Также хозяйства приобретают недостающие семена технических и кормовых сельскохозяйственных культур.Напомним, что под урожай 2018 года в Самарской области посеяно 385 тыс. га озимых культур. По данным районных управлений сельского хозяйства условия зимовки озимых оценивается как удовлетворительно.Также необходимо отметить, что почти четверть от годового объёма средств федерального бюджета государственной поддержки в АПК уже выплачена сельхозтоваропроизводителям Самарской области. Выплаты субсидий перед началом посевной кампании, позволяют аграриям своевременно подготовиться к сезону, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Самарской области.