В Самарской области с недобросовестных арендаторов лесных участков взыскивают долги

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Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области проводится целенаправленная работа по сокращению дебиторской задолженности по плате за использование лесов, а также по расторжению договоров аренды лесных участков с недобросовестными арендаторами.В отношении арендаторов, имеющих задолженность по арендной плате за истекший период 2018 года министерством проделана следующая работа:- разослано уведомлений (претензий) в адрес арендаторов, допустивших просрочку платежа по договорам аренды лесных участков, в количестве на общую сумму 14,25 млн. руб. (в федеральный бюджет 9,48 млн. руб.)- в адрес арендаторов, допустивших просрочку платежей более двух периодов, направлено 12 уведомлений о досрочном внесении арендной платы за два предстоящих периода.- направлено в судебные органы 57 исковых заявлений на общую сумму 3,18 млн. руб., в том числе в федеральный бюджет –2,21 млн. руб.;- судами рассмотрено 36 исковых заявлений на общую сумму 1,66 млн. руб., в том числе в федеральный бюджет –0,74 млн. руб.;- удовлетворено 31 исковое заявление на сумму 1,33 млн. руб., в том числе в федеральный бюджет –0,58 млн. руб.По судебным решениям расторгнуто 15 договоров аренды лесных участков.За текущий период 2018 года в министерство поступило 33 исполнительных листа на взыскание задолженности по договорам аренды лесных участков на общую сумму 1,1 млн. руб. (из них задолженность перед федеральным бюджетом 0,88 млн. руб.).По заявлению министерства судебными приставами-исполнителями возбуждено 47 исполнительных производств по взысканию задолженности по договорам аренды лесных участков на общую сумму 1,43 млн. руб. (из них задолженность перед федеральным бюджетом 1,12 млн. руб.).Несмотря на принимаемые министерством меры, по сокращению дебиторской задолженности, крупнейшими задолжниками по договорам аренды лесных участков в структуре задолженности текущего года являются следующие организации:- ООО ЕВРОКОМ – задолженность в сумме 0,6 млн. руб. (подано исковое заявление в судебные органы);- ООО Рейтинг - задолженность в сумме 0,2 млн. руб. (договор аренды расторгнут в судебном порядке, задолженность присуждена в пользу министерства);- ООО Горизонт - задолженность в сумме 0,2 млн. руб. (направлено уведомление об оплате задолженности);- ООО Перспектива - задолженность в сумме 0,2 млн.руб. ( готовится иск в судебные органы);- ИП Мкоян Бартегмос Шаваршович – задолженность в сумме 0,03 млн. руб. (направлена претензия об оплате задолженности и расторжении договора), сообщает пресс-служба облправительства.