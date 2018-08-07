Я нашел ошибку
Главные новости: 
Самарцам с 1 января 2019 для строительства жилого дома на садовом участке нужно будет получать разрешение
Самарцам с 1 января 2019 для строительства жилого дома на садовом участке нужно будет получать разрешение
Медведев заявил, что ипотека должна стать ещё доступнее
Медведев заявил, что ипотека должна стать ещё доступнее
В с. Ширяево в Самарской области остоится фестиваль народных традиций «Жигулевская вишня»
В селе Ширяево в Самарской области состоится фестиваль народных традиций «Жигулевская вишня»
В Самаре откроется выставка «По законам художественного жанра» из цикла «Династии»
В Самаре откроется выставка «По законам художественного жанра» из цикла «Династии»
В Самаре состоится Harley-Davidson Truck Tour, публике представят знаменитые байки
В Самаре состоится Harley-Davidson Truck Tour, публике представят знаменитые байки
В Самаре грабитель отобрал у девушки сумку
В Самаре грабитель отобрал у девушки сумку
Генпрокуратура засомневалась в законности блокировки миллионов IP-адресов из-за Telegram
Генпрокуратура засомневалась в законности блокировки миллионов IP-адресов из-за Telegram
Дмитрий Медведев разрешил сдавать помещения на «Самара Арене» в аренду
Дмитрий Медведев разрешил сдавать помещения на «Самара Арене» в аренду
сегодня  Вторник, 7 августа, 11:31
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +28 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 07/08:
USD 63.5
0.05
EUR 73.41
-0.06
Искать
Новости /  Экономика /  Экономика региона  

В Самарской области с недобросовестных арендаторов лесных участков взыскивают долги

7 августа 2018 10:09
86
В Самарской области с недобросовестных арендаторов лесных участков взыскивают долги
По судебным решениям расторгнуто 15 договоров аренды лесных участков.

Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области проводится целенаправленная работа по сокращению дебиторской задолженности по плате за использование лесов, а также по расторжению договоров аренды лесных участков с недобросовестными арендаторами.
В отношении арендаторов, имеющих задолженность по арендной плате за истекший период 2018 года министерством проделана следующая работа:
- разослано уведомлений (претензий) в адрес арендаторов, допустивших просрочку платежа по договорам аренды лесных участков, в количестве на общую сумму 14,25 млн. руб. (в федеральный бюджет 9,48 млн. руб.)
- в адрес арендаторов, допустивших просрочку платежей более двух периодов, направлено 12 уведомлений о досрочном внесении арендной платы за два предстоящих периода.
- направлено в судебные органы 57 исковых заявлений на общую сумму 3,18 млн. руб., в том числе в федеральный бюджет –2,21 млн. руб.;
- судами рассмотрено 36 исковых заявлений на общую сумму 1,66 млн. руб., в том числе в федеральный бюджет –0,74 млн. руб.;
- удовлетворено 31 исковое заявление на сумму 1,33 млн. руб., в том числе в федеральный бюджет –0,58 млн. руб.

По судебным решениям расторгнуто 15 договоров аренды лесных участков.
За текущий период 2018 года в министерство поступило 33 исполнительных листа на взыскание задолженности по договорам аренды лесных участков на общую сумму 1,1 млн. руб. (из них задолженность перед федеральным бюджетом 0,88 млн. руб.).
По заявлению министерства судебными приставами-исполнителями возбуждено 47 исполнительных производств по взысканию задолженности по договорам аренды лесных участков на общую сумму 1,43 млн. руб. (из них задолженность перед федеральным бюджетом 1,12 млн. руб.).

Несмотря на принимаемые министерством меры, по сокращению дебиторской задолженности, крупнейшими задолжниками по договорам аренды лесных участков в структуре задолженности текущего года являются следующие организации:
- ООО ЕВРОКОМ – задолженность в сумме 0,6 млн. руб. (подано исковое заявление в судебные органы);
- ООО Рейтинг - задолженность в сумме 0,2 млн. руб. (договор аренды расторгнут в судебном порядке, задолженность присуждена в пользу министерства);
- ООО Горизонт - задолженность в сумме 0,2 млн. руб. (направлено уведомление об оплате задолженности);
- ООО Перспектива - задолженность в сумме 0,2 млн.руб. ( готовится иск в судебные органы);
- ИП Мкоян Бартегмос Шаваршович – задолженность в сумме 0,03 млн. руб. (направлена претензия об оплате задолженности и расторжении договора), сообщает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
7 августа 2018  10:36
Дмитрий Медведев разрешил сдавать помещения на «Самара Арене» в аренду
Дмитрий Медведев разрешил сдавать помещения на «Самара Арене» в аренду
Стадион передадут в собственность региона в 2019 году. Экономика региона
87
7 августа 2018  10:09
В Самарской области с недобросовестных арендаторов лесных участков взыскивают долги
В Самарской области с недобросовестных арендаторов лесных участков взыскивают долги
По судебным решениям расторгнуто 15 договоров аренды лесных участков. Экономика региона
78
6 августа 2018  11:17
Промышленные предприятия и вузы Самарской области должны объединить усилия для обеспечения экономического прорыва
Промышленные предприятия и вузы Самарской области должны объединить усилия для обеспечения экономического прорыва
Эту тему обсудили представители соответствующих ведомств. Экономика региона
180
Весь список
Финансы и Банки
6 августа 2018  22:28
По самым смелым прогнозам, рубль на волне паники может снизиться до 90 рублей за доллар.
Рубль снижается. Стоит ли перевести накопления в доллары или евро?
По самым смелым прогнозам, рубль на волне паники может снизиться до 90 рублей за доллар.  Финансы и Банки
425
6 августа 2018  13:53
Швейцарская компания опротестовала отзыв лицензии у самарского Газбанка
Швейцарская компания опротестовала отзыв лицензии у самарского Газбанка
Компании принадлежало 8,3 % акций. Финансы и Банки
275
6 августа 2018  12:08
Сбербанк вводит отсрочку уплаты процентов для застройщика
Сбербанк вводит отсрочку уплаты процентов для застройщика
Поправки к федеральному закону 214-ФЗ приведут к изменению застройщиками привычных бизнес-моделей. Финансы и Банки
229
Весь список
Строительство
7 августа 2018  11:28
Самарцам с 1 января 2019 для строительства жилого дома на садовом участке нужно будет получать разрешение
Самарцам с 1 января 2019 для строительства жилого дома на садовом участке нужно будет получать разрешение
Такие меры приняты в соответствии с федеральным законом. Строительство
0
6 августа 2018  13:25
На 5-ой просеке в Самаре запретили строить высотки
На 5-ой просеке в Самаре запретили строить высотки
Департамент градостроительства уже готовит соответствующие документы. Строительство
252
3 августа 2018  12:17
Больше всего квартир в аренду в самарских новостройках предлагают в кирпичных домах
Больше всего квартир в аренду в самарских новостройках предлагают в кирпичных домах
Наибольшее количество предложений к аренде представлено в Октябрьском районе. Строительство
180
Весь список

Новости

Как выбрать горизонтально-фрезерный станок
02.08.2018
Как выбрать горизонтально-фрезерный станок
С помощью обрабатывающих горизонтально-фрезерных станков с программируемым...
02.08.2018
Какую лебедку выбрать: цепную или червячную?
 Ручные лебедки стали неотъемлемой частью выполнения многих процессов на...
Пескобетон М300 - особенности и преимущества
29.07.2018
Пескобетон М300 - особенности и преимущества
 На строительном рынке появляется все больше новых и современных...
Все новости →
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
506
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1730
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
1672
Весь список
Бизнес
2 августа 2018  23:07
Самым богатым, по версии Bloomberg, является основной владелец компании
Bloomberg: Российские миллиардеры стали богаче ещё на $13,96 миллиарда
Самым богатым, по версии Bloomberg, является основной владелец компании "Северсталь" Алексей Мордашов. С начала года он стал богаче на $675 миллионов, и теперь у... Бизнес
332
2 августа 2018  15:52
В итоге на инвестиционный тур по четырём азиатским странам в течение 10 лет Владимир Евтушенков угробил, по самым примерным прикидкам, шесть миллиардов долларов.
Азиатский тур Владимира Евтушенкова. Как превратить миллиарды долларов в черепки
В итоге на инвестиционный тур по четырём азиатским странам в течение 10 лет Владимир Евтушенков угробил, по самым примерным прикидкам, шесть миллиардов... Бизнес
226
2 августа 2018  14:22
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», бывшему банкиру угрожает до 10 лет за решеткой.
В уголовном деле бывшего банкира Сергея Кочуры появился новый эпизод
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», бывшему банкиру угрожает до 10 лет за решеткой.  Бизнес
299
Весь список


Новости компаний
6 августа 2018  11:43
В Сети появились фотографии последней Lada Priora
В Сети появились фотографии последней Lada Priora
Причина закрытия производства этой модели — падение спроса на неё. Новости компаний
168
4 августа 2018  13:02
Мы все прекрасно знаем о том, что операторы вечно ищут выгоду при составлении тарифов. То минуты урежут, то интернет. Но кто бы мог подумать, что МегаФон поступит настолько некрасиво.
МегаФон меняет политику предоставления услуг на пакетах мобильного интернета
Мы все прекрасно знаем о том, что операторы вечно ищут выгоду при составлении тарифов. То минуты урежут, то интернет. Но кто бы мог подумать, что МегаФон поступит... Новости компаний
2045
2 августа 2018  22:38
Также
"Аэрофлот" назван лидером среди авиакомпаний с лучшими винами на борту
Также "Аэрофлот" занял второе место в категории "Лучшее шампанское в бизнес-классе на международных рейсах".  Новости компаний
360
2 августа 2018  09:17
Суд отказался принимать заявление о возбуждении дела о банкротстве самарского «Кузнецова»
Суд отказался принимать заявление о возбуждении дела о банкротстве самарского «Кузнецова»
Речь шла о долге порядка 300 тыс. рублей. Новости компаний
253
Весь список
IT и Коммуникации
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
387
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
306
27 апреля 2018  19:42
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
 Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
321
Весь список
Транспорт
6 августа 2018  20:09
Для чего нужен тюнниг выхлопной системы
Для чего нужен тюнниг выхлопной системы
 Достаточно прост принцип работы выхлопной системы. И если потребовался  Nюнинг выхлопной системы Volkswagen , то самое время обратиться к профессионалам. Транспорт
39
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
234
4 августа 2018  10:58
Самарцам напоминают об изменении движения транспорта в районе ул.Алма-Атинская/ул. Черемшанская
Самарцам напоминают об изменении движения транспорта в районе ул.Алма-Атинская/ул. Черемшанская
Там ведутся внеплановые работы. Транспорт
295
3 августа 2018  16:45
Отправление первого троллейбуса от остановки «Губернский рынок» в 05:59, от остановки «6-й причал» в 06:32.
С 6 августа в Самаре возобновляется движение троллейбуса №16
Отправление первого троллейбуса от остановки «Губернский рынок» в 05:59, от остановки «6-й причал» в 06:32.  Транспорт
343
Весь список


Видео
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
234
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
682
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
618
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
1135
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
902
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
948
Весь список

Фоторепортажи
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1552
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1529
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3217
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2305
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
3446
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
745
Весь список

Мероприятия
В селе Ширяево в Самарской области состоится фестиваль народных традиций «Жигулевская вишня»
Самарцев приглашают на экскурсию по городским усадьбам
В Самаре в благотворительном забеге «Достигая цели!» в честь Дня железнодорожника приняли участие более 700 человек
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Август 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда