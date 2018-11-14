В Самарской области разрабатывают механизмы поддержки врачей и учителей для работы в муниципалитетах

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На базе министерства строительства Самарской области создан межведомственный проектный офис, задачей которого является разработка эффективных и обоснованных механизмов для привлечения специалистов сфер здравоохранения и образования в сельские муниципальные районы и малые города, в том числе с помощью предоставления арендного жилья.В проектную группу помимо представителей министерства строительства вошли сотрудники профильных министерств — здравоохранения и образования и науки Самарской области, работники органов местного самоуправления, эксперты.Результатом первого этапа работы проектного офиса стала проработка вопросов кадрового обеспечения учреждений образования и здравоохранения 10 муниципальных образований Самарской области: городских округов Новокуйбышевск, Жигулевск, Сызрань, Похвистнево, Октябрьск; муниципальных районов Безенчукский, Большеглушицкий, Борский, Красноярский, Приволжский.Проектная группа собрала информацию о текущей и прогнозируемой потребности в специалистах, обобщила имеющийся опыт Самарской области и других субъектов Российской Федерации. Был проведен опрос среди медицинских и педагогических работников, в котором приняли участие 2729 человек. Результаты опроса показали, что большая часть готовых к переезду специалистов в качестве стимула предпочли бы служебное жилье с возможностью предоставления его в собственность или выкупа через определенное время. Также было учтено, что профессионалов при трудоустройстве в муниципалитетах привлекает не один механизм поддержки, а комплекс мер.В этой связи прорабатывается всесторонний подход к решению кадровой проблемы, подразумевающий четыре возможных стимула: служебное жилье (которое через определенное время можно будет оформить в собственность); единовременные выплаты (они уже есть для отдельных категорий, но их нужно расширять); гарантированный карьерный рост – этот вариант будет дополнительно проработан с профильными министерствами; субсидии на приобретение и строительство жилья, сообщает пресс-служба облправительства.Фото pixabay.com