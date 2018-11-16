В Самарской области проходит семинар о производительности труда и поддержке занятости

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Сегодня, 16 ноября в Самарской области проходит семинар по реализации Национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Участников семинара поприветствовал заместитель председателя Правительства Самарской области. Главная тема - модели развития персонала на предприятиях, сообщает Департамент информационной политики региона.Напомним, с 2017 года в области успешно региональная программа «Повышение производительности труда», которая теперь является частью нацпроекта. В нее входят 20 предприятий. Глава регионапоставил задачу по вовлечению в программу более 200 предприятий приоритетных отраслей.