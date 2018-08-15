В Самарской области принято решение об установлении регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг

220

На заседании Правительства Самарской области принято решение об установлении регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированной по муниципальным образованиям в Самарской области, используемого при расчете субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.Напомним, что региональный стандарт устанавливается в целях предоставления министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области гражданам мер социальной поддержки в виде субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Субсидии предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.В связи с изменением с 1 июля 2018 года цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги размеры регионального стандарта пересчитаны.Необходимо отметить, что региональный стандарт для жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, учитывает:взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;плату за найм (устанавливаемую органами местного самоуправления) для пользователей жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, нанимателей по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда, членов жилищных кооперативов.По информации министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, Законом Самарской области «Об областном бюджете» на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предусмотрено в 2018 году – 1 071 675,0 тыс. рублей, в 2019 году – 1 148 978,0 тыс. рублей, сообщает пресс-служба облправительства.