В Самарской области принято решение об установлении регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг
15 августа 2018 13:59
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На заседании Правительства Самарской области принято решение об установлении регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированной по муниципальным образованиям в Самарской области, используемого при расчете субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Напомним, что региональный стандарт устанавливается в целях предоставления министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области гражданам мер социальной поддержки в виде субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Субсидии предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.
В связи с изменением с 1 июля 2018 года цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги размеры регионального стандарта пересчитаны.
Необходимо отметить, что региональный стандарт для жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, учитывает:
взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;
плату за найм (устанавливаемую органами местного самоуправления) для пользователей жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, нанимателей по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда, членов жилищных кооперативов.
По информации министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, Законом Самарской области «Об областном бюджете» на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предусмотрено в 2018 году – 1 071 675,0 тыс. рублей, в 2019 году – 1 148 978,0 тыс. рублей, сообщает пресс-служба облправительства.
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