В Самарской области появится экспертный совет по цифровой трансформации сельского хозяйства

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В четверг, 20 сентября, на базе Самарской государственной сельскохозяйственной академии Проектный офис цифрового развития Самарской области провел экспертную сессию «Проблемы и перспективы цифровой трансформации сельского хозяйства Самарской области».Напомним, проектный офис цифрового развития, созданный по инициативе Губернатора Самарской областии по предложениям президента Самарского университета, начал свою работу в начале сентября.К участию в сессии были приглашены представители крупных сельскохозяйственных предприятий региона, предприятий – переработчиков сельскохозяйственной продукции, IT-компаний, профильных вузов и другие эксперты в сфере сельского хозяйства.В рамках данного мероприятия обсуждались вопросы взаимодействия аграрных предприятий региона с вузами и IT-компаниями с целью выхода сельскохозяйственной отрасли на новый уровень цифрового развития. По итогам сессии был определен перечень тезисов, в соответствии с которым планируется дальнейшее взаимодействие по цифровой трансформации сельского хозяйства.В частности, большинство участников сошлись во мнении, что в регионе необходимо создать экспертный совет по цифровой трансформации сельского хозяйства, а также разработать курсы и модули подготовки и переподготовки кадров и интегрировать их в учебную программу в сфере аграрного образования, сообщает пресс-служба облправительства.