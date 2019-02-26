В Самарской области по статданным средняя зарплата выросла до 40,6 тысяч рублей
26 февраля 2019 13:31
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Среднемесячная заработная плата жителей Самарской области по итогам декабря 2018 года составила 40651 рубль. По данным Самарастата, этот показатель по сравнению с концом 2017 года вырос на 9%.
- Больше всего в регионе зарабатывают работники финансовой и страховой сфер — 112327 рублей. На втором месте оказались сотрудники, которые занимаются производством компьютеров, электронных и оптических изделий. В конце 2018 года их средняя зарплата составила 79988 рублей. Замыкают тройку лидеров самарцы, занятые в воздушной и космической деятельности. Их средняя зарплата составила 74232 рубля, - сообщили аналитики Самарстата.
Меньше всего в Самарской области зарабатывают швеи, плотники и те, кто занимаются производством текстиля. Их ежемесячная зарплата не превышает 17 тысяч рублей, пишет "КП в Самаре".
Фото: pixabay.com
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