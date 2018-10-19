В Самарской области направят больше средств на достройку домов обманутым дольщикам

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Сегодня, 19 октября 2018 года, врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской областипровёл внеочередное заседание Правительства Самарской области.Члены областного кабинета министров рассмотрели и одобрили проект изменений в Закон Самарской области об областном бюджете на 2018 год. Изменения касаются параметров расходов министерства строительства Самарской области.За счёт экономии средств при проведении конкурсных процедур и оптимизации расходов на отдельные завершаемые объекты капитального строительства предлагается увеличить бюджетные ассигнования на мероприятия по оказанию поддержки обманутым дольщикам.Дополнительно предлагается направить 53,2 млн. рублей на субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам (производителям товаров, работ, услуг) на возмещение затрат, понесённых ими в связи с выполнением работ по строительству проблемных объектов (расходов на коммунальную инфраструктуру). Ещё 33,7 млн. рублей планируется направить на предоставление субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по развитию жилищного строительства.Эти средства, в том числе, позволят завершить строительство и благоустройство, подготовить к сдаче в Самаре 16-ти этажный многоквартирный дом на ул. Сов. Армии и многоквартирный дом на ул. Революционной. Когда эти объекты будут приняты в эксплуатацию, жильё получат 322 семьи.Окончательное решение о перераспределении средств областного бюджета будет принято на заседании Самарской губернской Дум, сообщает пресс-служба облправительства.«Губернатор Дмитрий Азаров назвал проблему обманутых дольщиков одной из важнейших. В этом году в Самарской области почти 600 человек, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, получили меры господдержки и избавились от статуса «обманутый дольщик». Принятие законопроекта позволит помочь ещё нескольким сотням семей получить жильё. Если решение будет принято, то до конца года дополнительно на эти цели будет направлено почти 87 миллионов рублей», - подчеркнул Нефёдов.