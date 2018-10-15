В Самарской области на вторичном рынке недвижимости квадратный метр подорожал на 8%

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Удельная цена предложения 1 кв.м. общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке в городских округах Самарской области в сентябре 2018 года составила 47,7 тыс. рублей.Динамика по отношению к сентябрю 2017 года носила положительный характер. Рост составил 3,5 тыс. рублей или 7,98%, сообщает СОФЖИ.В прошлом месяце по количеству выставленных на продажу квартир лидером стала Самара – около 5,3 тыс. предложений. За ней следует Тольятти - 3,66 тыс. квартир. На последнем мест Похвистнево – 76 предложений по продаже квартир на вторичном рынке.Самая высокая средняя удельная цена предложения одного квадратного метра общей площади объектов недвижимости традиционно в Самаре – около 59 тыс. рублей, самая низкая – в Октябрьске – 23 тыс. рублей.Фото pixabay.com