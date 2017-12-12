В Самарской области на нужды сирот в следующем году выделят 523 миллиона рублей
12 декабря 2017 11:58
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В Самарской области в 2018 году на покупку жилья детям-сиротам будет выделено 523 миллиона из регионального бюджета и еще 98 миллонов рублей из федерального бюджета. Об этом рассказал заместитель руководителя УФССП по Самарской области Денис Шильников.
В регионе в настоящий момент в жилье нуждаются около 1000 детей. Выделенных средств в следующем году хватит только для того, чтобы обеспечить 462 человека новыми квартирами. Остальные 500 детей, по словам специалиста, в 2018 году собственного жилья не получат.
Денис Шильников также отметил, что в регионе жилищный вопрос обстоит достаточно сложно. В прошлом году на покупку квартир для детей-сирот было выделено 512 миллионов рублей, однако специалисты не смогли полностью обеспечить жильем нуждающихся, сообщает "ФедералПресс".
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