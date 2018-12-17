В Самарской области будут использовать не только энергию воды, но и солнца

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18 декабря 2018 года в 12.30 состоится открытие первой очереди Самарской солнечной электростанции. Это первая солнечная электростанция в Самарской области и Приволжском федеральном округе и самая крупная в России. Первая очередь, вводимой станции, может обеспечить электроэнергией весь Новокуйбышевск и находится недалеко от города (пос. Маяк).Участие в мероприятии примут врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Александр Нефёдов, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Сергей Марков, 1-ый заместитель генерального директора ООО «Солар Системс» Владимир Дикоп, заместитель Генерального директора ПАО "МРСК Волги" - директор филиала "Самарские распределительные сети" Константин Санаев, глава г.о. Новокуйбышевск Владимир Фомин и др.На полную мощность станция должна выйти весной 2019 года после ввода в эксплуатацию всех трёх очередей строительства. Её энергией сможет питаться несколько крупных населенных пунктов региона. Мощность объекта составит 75 МВт, сообщает пресс-служба облправительства.

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