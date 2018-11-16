В Самарской губернской думе обсудили бюджет регионального минлесхоза на 2019 года
16 ноября 2018 13:54
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На заседании комитета Самарской губдумы по сельскому хозяйству и продовольствию 15 ноября рассмотрен проект закона об облбюджете на 2019-2021 годы. Документ рекомендован к принятию во втором чтении.
Всего по линии министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования области в 2019 г. заложено 620,8 млн рублей.
Бюджет ведомства сверстан без учета средств из государственной казны.
Значительная часть денег запланирована на областную государственную программу "Развитие лесного хозяйства на 2014–2030 годы". Эта сумма составляет 320,7 млн рублей. В частности, они пойдут на охрану, защиту и воспроизводство лесов, выполнение лесохозяйственных, лесовосстановительных и лесозащитных работ на территории Самарской области, содержание и благоустройство Загородного парка в Самаре, а также на проведение лесовосстановительных работ в Тольятти.
107,7 млн руб. предложено направить на региональную госпрограмму по развитию водохозяйственного комплекса. Часть денег пойдет на завершение строительство 747 метровой дамбы инженерной защиты на р. Большой Кинель в Похвистневе. Она позволит защитить от затопления и подтопления 20 индивидуальных жилых дома, молокозавод, социально-оздоровительный центр, электрические сети ЛЭП, линий связи и строящийся ФОК. Остальную часть заложили на берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в с. Березовка Шигонского района и на определение границ зон затопления и подтопления водных объектов.
Еще 56,8 млн руб. планируют предоставить в рамках госпрограммы региона по охране окружающей среды. Меньше всего средств (726,6 тыс. руб.) будет выделено на областную госпрограмму "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры". Деньги пойдут на внедрение технологии автоматизированного электронного обслуживания в сфере природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды, пишет Волга Ньюс.
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