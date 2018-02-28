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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

В Самаре выделили деньги на ремонт Заводского шоссе и улицы Луначарского

28 февраля 2018 13:49
175
В Самаре выделили деньги на ремонт Заводского шоссе и улицы Луначарского
Движение по улице Луначарского планируют открыть этой весной.

В бюджет Самары внесут изменения. В нем учтут безвозмездные поступления в размере 294,4 миллиона рублей.

— Выделенные субсидии и субвенции направят на ежемесячные выплаты молодым (не старше 30 лет) педагогам муниципальных образовательных и дошкольных образовательных учреждений, — рассказала руководитель городского департамента финансов и экономического развития Татьяна Офицерова. — Также деньги перечислят на реконструкцию четвертой очереди набережной и проектирование, ремонт и реставрацию объектов историко-культурного наследия на стрелке рек Самара и Волга.

Увеличат и расходную часть бюджета за счет 324,2 миллиона рублей, оставшихся с прошлого года. Эти деньги потратят на устройство и содержание площадки удаленного пункта досмотра грузов и регистрации грузового транспорта, следующего на стадион «Самара Арена», на ремонт дорог, в том числе Заводского шоссе и улицы Луначарского.

К слову, движение по улице Луначарского планируют открыть этой весной — после сдачи в эксплуатацию развязки около станции метро «Московская». Затем по ней пустят общественный транспорт.

Также городские власти профинансируют ремонт школы №46, где осенью рухнул потолок, и укрепление опорной стены на улице Максима Горького.

Таким образом, доходы бюджета Самары в 2018 году составят 17,3 миллиарда рублей, расходы — 17,8 миллиарда рублей. Утвердить поправки должны на ближайшем заседании гордумы, пишет 63.ру.
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Комментарии



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